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Djavan dedica show em BH a Milton Nascimento

Cantor homenageou o amigo mineiro, internado com pneumonia. Apresentação reuniu 27 músicas para celebrar os 50 anos de carreira do artista

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
18/07/2026 22:49 - atualizado em 18/07/2026 22:51

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A turnê de Djavan, chega na noite de hoje em Belo Horizonte, na Arena MRV
A turnê de Djavan chegou na noite deste sábado a Belo Horizonte, na Arena MRV crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

O show de Djavan na Arena MRV, em Belo Horizonte, na noite deste sábado (18/7), começou com uma homenagem emocionante a Milton Nascimento. Durante a performance de "Sina" (1982), a primeira música da apresentação, o cantor dedicou o espetáculo ao artista mineiro, que está internado para tratar um quadro de pneumonia. A declaração foi recebida com aplausos do público, que lotou a arena para acompanhar a turnê "Djavanear: 50 Anos. Só Sucessos", criada para celebrar as cinco décadas de carreira do músico alagoano. O espetáculo reúne um repertório de 27 canções e revisita os principais sucessos de sua trajetória.

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A homenagem ocorreu logo nos primeiros minutos da apresentação, dando um tom de emoção ao espetáculo. A escolha de "Sina" para abrir o show também carrega simbolismo. A canção, um dos maiores clássicos da música popular brasileira, foi gravada por Djavan em 1982 e ganhou uma versão histórica ao lado de Milton Nascimento anos depois, tornando-se uma das parcerias mais marcantes entre os dois artistas.

O tributo acontece em um momento de preocupação entre fãs e admiradores de Milton Nascimento, que está internado em Belo Horizonte para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada ontem pela equipe do mineiro.

A homenagem ocorreu logo nos primeiros minutos da apresentação, dando um tom de emoção ao espetáculo
A homenagem ocorreu logo nos primeiros minutos da apresentação, dando um tom de emoção ao espetáculo Leandro Couri/EM/DA.Press

Sem entrar em detalhes sobre o estado de saúde do cantor, Djavan fez questão de dedicar a apresentação ao amigo logo na abertura do espetáculo.

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A apresentação deste sábado marca a passagem da turnê "Djavanear: 50 Anos. Só Sucessos" pela capital mineira. O show ocorreu na Arena MRV, com abertura dos portões às 17h e início às 21h. O espetáculo foi concebido para celebrar meio século de carreira de Djavan e reúne 27 canções que atravessam diferentes fases de sua discografia, passeando por sucessos como "Oceano", "Flor de Lis", "Lilás", "Eu Te Devoro", "Se", "Samurai" e a própria "Sina".

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