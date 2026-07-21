Milton Nascimento tem alta e segue para tratamento em casa, no Rio

“Vencemos mais uma! Voltando para casa, onde seguiremos com o tratamento e cuidados necessários. Obrigado pelo carinho de todos.” Por meio desta mensagem, postada no início da tarde desta terça-feira (21/7), no Instagram, veio o anúncio de que Milton Nascimento deixou o hospital e terminará seu tratamento em casa.

Na quinta-feira passada (16/7), também por meio das redes sociais, foi anunciado por Augusto Nascimento, filho do cantor e compositor de 83 anos, que ele estava internado no Rio de Janeiro, em decorrência de uma pneumonia.





Milton segue recolhido em casa desde que foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), em 2025.

A revelação da doença foi feita também por Augusto, em entrevista à revista “Piauí” em outubro. Posteriormente, o empresário publicou nas redes sociais um relato sobre o estado de saúde do cantor.

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Ele contou que os primeiros sinais apareceram no fim de 2023 e se intensificaram ao longo deste ano, somados ao avanço do Parkinson, identificado em 2022.