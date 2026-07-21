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Roberto Carlos alerta sobre golpe com IA que usa sua imagem e voz

Cantor denuncia vídeo falso criado para vender tratamento de saúde e faz apelo aos fãs: saiba como identificar e o que fazer para não ser enganado

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
21/07/2026 13:00 - atualizado em 21/07/2026 13:59

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Roberto Carlos alerta sobre golpe com IA que usa sua imagem e voz
Roberto Carlos, o Rei, usou as redes sociais para denunciar o uso indevido de sua imagem e voz por inteligência artificial em golpes crédito: Redes sociais

O cantor Roberto Carlos denunciou em suas redes sociais, nessa segunda-feira (20/7), que criminosos estão usando sua imagem e voz, recriadas com inteligência artificial, para vender um tratamento de saúde.

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Em um comunicado, o artista alertou sobre um vídeo falso que circula na internet. "Quero deixar muito claro que esse vídeo é FALSO", escreveu o cantor.

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Roberto Carlos afirmou que nunca gravou o material e que não autorizou o uso de sua imagem ou voz. Ele também negou qualquer relação com o tratamento, o produto divulgado ou o suposto médico mencionado na propaganda enganosa.

O artista fez um apelo para que as pessoas não compartilhem o conteúdo. "Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde", alertou.

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Ele reforçou que qualquer informação oficial a seu respeito será divulgada exclusivamente por seus canais oficiais. Ao final, agradeceu o carinho e a confiança dos fãs.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

celebridades golpe inteligencia-artificial musica

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