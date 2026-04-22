Roberto Carlos: as 10 músicas que marcaram a carreira do Rei

Roberto Carlos celebrou seus 84 anos em grande estilo. O Rei continua sua conexão especial com sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim (ES), e já se prepara para uma turnê internacional. A celebração é um convite para revisitar a trilha sonora que marcou a vida de milhões de brasileiros.

Sua carreira, que atravessa décadas, é repleta de sucessos que vão do rock da Jovem Guarda ao romantismo que o consagrou. Cada canção conta um pedaço da história do Brasil e de seu povo. Conheça dez faixas que definem a trajetória do maior ídolo da música nacional.

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"Calhambeque" (1964): o hino da Jovem Guarda que colocou o rock brasileiro no mapa. A música narra as aventuras com seu carro velho e se tornou um símbolo de diversão para a juventude da época, consolidando a imagem de um artista conectado com seu tempo. "Quero Que Vá Tudo Pro Inferno" (1965): um divisor de águas. Com uma letra que expressava a angústia de um amor distante, a canção chocou os mais conservadores e se tornou um dos maiores sucessos de sua fase roqueira, mostrando a força de sua personalidade artística. "Como é Grande o Meu Amor por Você" (1967): aqui, Roberto Carlos iniciava sua transição para o cantor romântico. A composição se tornou uma das declarações de amor mais populares da música brasileira, presente em casamentos e serenatas até hoje. "Detalhes" (1971): considerada por muitos sua obra-prima, a canção é um exemplo de como transformar sentimentos cotidianos em poesia. A letra minuciosa sobre o fim de um relacionamento criou uma conexão profunda e duradoura com o público. "Jesus Cristo" (1971): em uma ousada mistura de rock e mensagem religiosa, Roberto Carlos gravou uma canção que transcendeu fronteiras e gêneros. A faixa se tornou um hino de fé e esperança, regravado em diversos idiomas ao redor do mundo. "Amigo" (1977): uma homenagem ao seu parceiro de composição, Erasmo Carlos. A música virou um símbolo universal da amizade, sendo tocada em formaturas, despedidas e até em uma apresentação para o papa João Paulo II, no México. "Emoções" (1981): a canção que tradicionalmente abre seus shows. Com versos que refletem sobre a vida e as memórias, a faixa funciona como um resumo de sua jornada e uma saudação ao público que o acompanha fielmente há tantos anos. "Caminhoneiro" (1984): um retrato do Brasil profundo, a música narra a solidão e a saudade de quem vive na estrada. O sucesso popular foi imediato, transformando Roberto Carlos em um porta-voz de sentimentos de uma classe trabalhadora. "Lady Laura" (1978): uma das composições mais pessoais e emocionantes de sua carreira. Na canção, ele faz uma homenagem à sua mãe, Laura Moreira Braga, criando um diálogo íntimo que comoveu o país e fortaleceu sua imagem de bom filho. "Esse Cara Sou Eu" (2012): tema da novela “Salve Jorge”, a música virou um fenômeno instantâneo. A letra simples sobre um amor protetor reconectou o Rei com um novo público e dominou as rádios, provando sua capacidade de se manter relevante. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.