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O que fez Márcia Dantas chorar e deixar telejornal ao vivo na Jovem Pan

Apresentadora se emocionou, chamou o intervalo e não voltou mais; briga nos bastidores com a direção teria sido o motivo da saída repentina

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
22/07/2026 09:23 - atualizado em 22/07/2026 09:46

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O que fez Márcia Dantas chorar e deixar telejornal ao vivo na Jovem Pan
Márcia Dantas, apresentadora da Jovem Pan, foi protagonista de incidente que interrompeu jornal ao vivo crédito: Redes sociais

A apresentadora Márcia Dantas chorou e deixou o jornal "Tempo Real" ao vivo na Jovem Pan nessa terça-feira (21/7). A saída repentina ocorreu após um suposto desentendimento nos bastidores e obrigou outros profissionais da emissora a improvisarem a condução do noticiário.

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Desde que ela deixou o programa, o interesse pelo nome da jornalista registrou uma alta de mais de 1.000% nas buscas, segundo o Google Trends.

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Imagens da transmissão mostram Márcia com lágrimas nos olhos antes de chamar um intervalo comercial e deixar a bancada. O episódio aconteceu durante o programa que ela comanda na Jovem Pan News.

Apresentadora chama intervalo em meio ao choro

Visivelmente abalada, Márcia Dantas levou as mãos ao rosto enquanto tentava continuar a transmissão. Sem conseguir conter o choro, chamou os comerciais às pressas e se retirou do estúdio.

A interrupção pegou a equipe de surpresa, e a emissora exibiu por alguns segundos uma tela estática com a identidade visual do programa. Na volta, o analista Mário Vitor Rodrigues apareceu no lugar de Márcia, assumindo temporariamente a apresentação.

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Márcia ainda retornou brevemente à bancada. Abalada, chamou uma entrada ao vivo da repórter Camila Yunes, que estava nas ruas de São Paulo, mas se retirou novamente antes de reassumir o comando do jornalístico.

A repórter precisou prolongar sua participação e introduzir assuntos não previstos. Ao tentar devolver a transmissão para o estúdio, não encontrou Márcia, e a emissora recorreu mais uma vez a Mário Vitor Rodrigues.

Cassius Zeilmann assume o noticiário

Pouco depois, Cassius Zeilmann assumiu a apresentação do “Tempo Real”. O jornalista, que também comanda o programa “Três em Um”, justificou a ausência da colega como um “problema pessoal”.

A primeira saída da apresentadora ocorreu por volta das 14h26. Zeilmann apareceu no comando da atração aproximadamente meia hora depois, às 14h54.

Relatos apontam desentendimento nos bastidores

Segundo a Folha de S.Paulo, a saída foi motivada por uma discussão entre Márcia Dantas e integrantes da direção do programa. Após o desentendimento, a apresentadora teria pedido para deixar a bancada.

A jornalista teria sido repreendida pelo ponto eletrônico pelo editor-chefe Diego Castro, que assumiu recentemente o comando editorial do “Tempo Real”. A cobrança durante a transmissão ao vivo teria deixado Márcia emocionalmente abalada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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