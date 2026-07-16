Barata voadora invade cobertura ao vivo de jornalista

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista norte-americana Rachel Menitoff enfrentou uma situação inusitada durante uma entrada ao vivo para uma emissora de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela foi surpreendida por uma barata e viralizou nas redes sociais e rendeu elogios pela compostura da profissional.

Na noite de terça-feira (14/7), a repórter do canal KTLA 5 estava no telejornal matinal "Morning News" quando uma barata voadora começou a subir por seu corpo. O inseto passou pelo pescoço e tentou escalar seus cabelos, mas Rachel Menitoff continuou a reportagem de Sherman Oaks sobre uma onda de calor.

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Ela falava sobre as temperaturas quando o inseto caminhou próximo ao seu busto. "E está muito mais confortável a esta hora, mas ainda estamos com temperaturas na casa dos 80 graus Fahrenheit (cerca de 27 graus Celsius) aqui no Vale", disse a jornalista.

O inseto voou para o microfone e, em seguida, foi embora. Assim que a transmissão terminou, um vídeo mostrou a jornalista se chacoalhando para garantir que a barata não estava mais ali. Sua reação controlada durante o trabalho gerou comentários nas redes sociais.

"Como ela não surtou apesar de estar na câmera é algo que foge à minha compreensão", admitiu uma usuária. "Isso sim é profissionalismo!", comentou outro internauta. "Eu faria um escândalo. Me demitam. Zombem de mim. Me transformem em meme. Não me importo", disse mais um.

Os colegas de Menitoff também elogiaram sua calma. "Essa é a nossa Rachel Menitoff, que é tão profissional. Ela manteve a calma. Eu jamais conseguiria continuar", destacou a apresentadora Megan Henderson ao término da reportagem.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista compartilhou o clipe e afirmou que a barata estava "tentando roubar meu brilho". Em entrevista à KTLA, ela explicou que sentiu o inseto, mas se conteve por temer que uma interrupção pudesse atrapalhar a transmissão ao vivo.

"Eu disse para mim mesma: 'Só preciso superar esse momento e depois seguir em frente'", revelou.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.