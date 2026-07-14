Jornalista denuncia humilhações, chora e abandona programa ao vivo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A jornalista espanhola Marta Gómez Montero interrompeu uma transmissão ao vivo para denunciar supostos episódios de assédio moral e maus-tratos por parte do apresentador Jesús Cintora. Em lágrimas, ela afirmou que não suportava mais a situação, retirou o microfone e deixou o estúdio durante a exibição do programa "Malas lenguas noche", da TVE, emissora pública da Espanha. O episódio aconteceu na última sexta-feira (11/7).

O programa discutia declarações do político espanhol Alberto Núñez Feijóo sobre o absenteísmo quando ela decidiu interromper o debate para fazer um desabafo. "Não vou responder, Jesús. Você não vai me humilhar de novo. Me sinto absolutamente humilhada", declarou a jornalista, visivelmente emocionada.

Marta Gómez monta el show en #MalasLenguasN



“Prefiero comer mierda”



Si te quieres ir te levantas y te vas, no esperas a tener la atención de las cámaras y te pones a recitar la biblia mirando a cámara



Si veis el programa, nadie la ha humillado



¿A ver si es que la han fichado… pic.twitter.com/JQirDNIVBz — (@judit_sinhache) July 12, 2026

Na sequência, ela afirmou que suportou a situação por muito tempo para conseguir sustentar a família. "Aguentei muito tempo. Aguentei para pagar as contas, pelos meus filhos, mas não aguento mais", disse, antes de começar a chorar.

Sem detalhar os episódios que classificou como abusos e maus-tratos, Marta fez referência ao romance “Ninguém escreve ao coronel”, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Na obra, diante da pergunta sobre o que o casal teria para comer, o protagonista responde: "Merda". A jornalista usou a passagem para resumir sua decisão. "Bem, eu, Cintora, prefiro comer merda", afirmou.

Após a declaração, ela recolheu seus documentos, retirou o microfone e deixou o estúdio ao vivo. Jesús Cintora tentou entender o que estava acontecendo, mas não obteve resposta. Em seguida, deu continuidade ao programa e afirmou ao público que "ela decidiu sair. Ninguém está sendo humilhado aqui".

Horas depois, o apresentador publicou um pedido de desculpas nas redes sociais pela "experiência desagradável" e afirmou que a relação profissional entre os dois permanecia intacta. Segundo ele, Marta continua sendo bem-vinda ao programa.

En Malas Lenguas hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las… — Jesús Cintora (@JesusCintora) July 12, 2026

O presidente da RTVE, José Pablo López, também se manifestou publicamente e pediu desculpas à jornalista. Em uma publicação, afirmou que Marta é "uma profissional magnífica e uma pessoa excelente" e garantiu que a emissora continuará sendo "um espaço onde sua voz e seu talento serão valorizados".

Querida @martagmontero, no bastan las disculpas en privado; por eso quiero hacerlo también en público, abrazarte y ponerme a tu entera disposición para lo que necesites. Nos conocemos desde hace años: eres una magnífica profesional y una excelente persona. RTVE seguirá siendo un… https://t.co/bs56QmlunV — José Pablo López (@Josepablo_ls) July 12, 2026

Posteriormente, durante audiência na Comissão Parlamentar Mista de Controle da RTVE no Congresso espanhol, López confirmou que a jornalista retornaria ao programa. A volta aconteceu na edição seguinte do "Malas lenguas noche".

Montero afirmou que sua saída havia sido um ato impulsivo e procurou minimizar o episódio. "O importante não sou eu, mas a audiência que está nos assistindo", declarou.

Logo depois, ela e Jesús Cintora apareceram de mãos dadas enquanto permaneciam sentados na bancada. O apresentador também comentou o episódio e negou ter humilhado a colega. Segundo ele, os gestos dele durante o programa tinham apenas o objetivo de organizar o debate.

Se vuelve a incorporar Marta Gómez Montero al programa de malas lenguas de Jesús Cintora después de que esta estallara el sábado por el maltrato que ha venido recibiendo en ese programa. Miradle la cara de asco de último cuando Cintora le dice que le dé la mano. Es entendible que… pic.twitter.com/b3wFgKkYmd — Usuario de X (@usuari0dx) July 13, 2026

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"Às vezes, eu peço, com um gesto, que a pessoa não corte os outros, não fale baixinho enquanto os demais estão falando e respeite sua vez. Foi apenas um gesto para ela esperar sua vez", afirmou.