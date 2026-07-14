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Jornalista denuncia humilhações, chora e abandona programa ao vivo

Marta Gómez Montero acusou o apresentador Jesús Cintora de assédio moral e maus-tratos durante transmissão

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/07/2026 11:33

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Apresentadora deixou programa ao vivo e acusou colega de assédio moral
Apresentadora deixou programa ao vivo e acusou colega de assédio moral crédito: Redes sociais

A jornalista espanhola Marta Gómez Montero interrompeu uma transmissão ao vivo para denunciar supostos episódios de assédio moral e maus-tratos por parte do apresentador Jesús Cintora. Em lágrimas, ela afirmou que não suportava mais a situação, retirou o microfone e deixou o estúdio durante a exibição do programa "Malas lenguas noche", da TVE, emissora pública da Espanha. O episódio aconteceu na última sexta-feira (11/7).

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O programa discutia declarações do político espanhol Alberto Núñez Feijóo sobre o absenteísmo quando ela decidiu interromper o debate para fazer um desabafo. "Não vou responder, Jesús. Você não vai me humilhar de novo. Me sinto absolutamente humilhada", declarou a jornalista, visivelmente emocionada.

 

Na sequência, ela afirmou que suportou a situação por muito tempo para conseguir sustentar a família. "Aguentei muito tempo. Aguentei para pagar as contas, pelos meus filhos, mas não aguento mais", disse, antes de começar a chorar.

Sem detalhar os episódios que classificou como abusos e maus-tratos, Marta fez referência ao romance “Ninguém escreve ao coronel”, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Na obra, diante da pergunta sobre o que o casal teria para comer, o protagonista responde: "Merda". A jornalista usou a passagem para resumir sua decisão. "Bem, eu, Cintora, prefiro comer merda", afirmou.

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Após a declaração, ela recolheu seus documentos, retirou o microfone e deixou o estúdio ao vivo. Jesús Cintora tentou entender o que estava acontecendo, mas não obteve resposta. Em seguida, deu continuidade ao programa e afirmou ao público que "ela decidiu sair. Ninguém está sendo humilhado aqui".

Horas depois, o apresentador publicou um pedido de desculpas nas redes sociais pela "experiência desagradável" e afirmou que a relação profissional entre os dois permanecia intacta. Segundo ele, Marta continua sendo bem-vinda ao programa.

 

O presidente da RTVE, José Pablo López, também se manifestou publicamente e pediu desculpas à jornalista. Em uma publicação, afirmou que Marta é "uma profissional magnífica e uma pessoa excelente" e garantiu que a emissora continuará sendo "um espaço onde sua voz e seu talento serão valorizados".

 

Posteriormente, durante audiência na Comissão Parlamentar Mista de Controle da RTVE no Congresso espanhol, López confirmou que a jornalista retornaria ao programa. A volta aconteceu na edição seguinte do "Malas lenguas noche". 

Montero afirmou que sua saída havia sido um ato impulsivo e procurou minimizar o episódio. "O importante não sou eu, mas a audiência que está nos assistindo", declarou.

Logo depois, ela e Jesús Cintora apareceram de mãos dadas enquanto permaneciam sentados na bancada. O apresentador também comentou o episódio e negou ter humilhado a colega. Segundo ele, os gestos dele durante o programa tinham apenas o objetivo de organizar o debate.

 

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"Às vezes, eu peço, com um gesto, que a pessoa não corte os outros, não fale baixinho enquanto os demais estão falando e respeite sua vez. Foi apenas um gesto para ela esperar sua vez", afirmou.

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