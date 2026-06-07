Jornalista da 'Globo' é atacado por pitbull e alerta tutores

José Roberto Burnier, de 65 anos, apresentador do "SPTV2", da "Globo", relatou ter sofrido um ataque de um pitbull na tarde deste domingo (7/6). O jornalista disse que ele e seus cachorros foram atacados pelo animal que estava solto, sem a guia. Nas fotos é possível ver feridas que deixaram suas mãos ensanguentadas.

Ele expôs no Instagram a dona do pitbull que, de acordo com ele, passeava com três cães. "Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras. É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia", escreveu.

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"É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas COM GUIA. E cães bravos, como o Pitbull, COM FOCINHEIRA. Mas muitos simplesmente não respeitam a lei. E dá nisso", publicou.