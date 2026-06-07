Ex-BBB 24 vira motorista de aplicativo e é reconhecido por fãs: ‘Sou nota cinco’
Michel Nogueira, do BBB 24, diverte-se com reconhecimento em app e planeja virar veterinário
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Michel Nogueira, ex-participante do BBB 24, trabalha como motorista de aplicativo e coleciona encontros inusitados com fãs dentro do próprio carro. Em sete de cada 10 corridas, alguém o reconhece pela foto no perfil e a viagem vira papo sobre bastidores do reality.
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"Tem gente que manda mensagem: ‘Não acredito que é você! Não cancela, não'", conta o mineiro, que diz gostar de conversa mas também saber ler o humor do passageiro. Para garantir o conforto, ele mantém uma trilha leve no carro Marisa Monte, Caetano Veloso, Djavan e descarta rádio esportivo ou volume alto. "É por isso que sou nota cinco", brinca.
Renda maior do que na época de professor
Ex-professor de Geografia, Michel afirma que o faturamento atual supera o que recebia em sala de aula. "O Big Brother mudou a minha vida", diz ele, que passou também por outras ocupações antes do programa, como caixa em eventos. Ele conta que tem carro elétrico e quitado, o que considera uma vantagem. Recentemente, foi aprovado em concurso para voltar a lecionar, mas ainda não decidiu se aceita a vaga.
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O objetivo que o levou ao programa aposentar o pai não foi alcançado, mas ele avalia que a vida melhorou. Para 2027, os planos mudam de direção: Michel se forma veterinário este ano e pretende atuar na área.