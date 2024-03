SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Michel Nogueira, 33, foi o décimo primeiro eliminado do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (5). O professor mineiro recebeu 70,33% dos votos para sair da casa na única vez que foi para o paredão.





O ex-participante caiu na berlinda por indicação direta do líder Lucas, no último domingo (3). Michel tinha um embate com o portador da liderança que se agravou no dia 20 de fevereiro, durante uma briga generalizada.





Outro desafeto do ex-BBB era Davi, que enfrentou o mineiro no paredão, junto com Alane.





Na confusão deste mês, o mineiro também discutiu com MC Bin Laden.





A trajetória do mineiro foi marcada pelo desempenho na provas do reality, em especial nas do anjo. Michel conseguiu a autoimunidade por três vezes seguidas. Ele tinha a estratégia de fazer as dinâmicas priorizando a calma no lugar da velocidade.





O professor era aliado de Giovanna e Raquele. Ele também dizia proteger Isabelle. Segundo Michel, uma das suas razões para ter entrado no programa era conseguir dinheiro para casar com o namorado.