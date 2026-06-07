Quem era Ana Clézia, cantora gospel que morreu aos 38 anos
Artista formava dupla com a irmã Laudicéia e morreu após complicações de uma doença no fígado
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A cantora Ana Clézia morreu na sexta-feira (5/6), aos 38 anos, após complicações de uma doença no fígado.
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QUEM ERA ELA?
Ana Clézia formava dupla com a irmã, Laudicéia. A dupla é natural de Palmas, no Tocantins.
Entre os principais sucessos da dupla estão canções como "Deus é com você", "Ele virá", "Lindo céu" e "Não tem lógica". As duas se apresentavam principalmente em igrejas da capital tocantinense.
Além de cantora, Ana Clézia também apresentava um podcast com a irmã. No "Pod crente", elas partilhavam testemunhos e momentos de evangelização com os ouvintes.
MORTE
Ana Clézia estava afastada das redes sociais desde abril. No dia 15 daquele mês, ela informou que estava com pedras nos rins e complicações no fígado depois de tratar uma doença por 12 anos.
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Ela ainda havia afirmado que o que "restava a fazer" era continuar orando. "Estou viva e vamos para a guerra porque o nosso general é Cristo e ele nos garante vitória", a cantora em um post no Instagram.
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Ana Clézia teve dois velórios. O primeiro velório ocorreu na manhã de sexta-feira (5), em Palmas, na Igreja CIADSETA de Taquaralto. Depois, o corpo levado para Luzinópolis, no Norte do Tocantins, para um segundo velório.