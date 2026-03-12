Pedra nos rins: quais os sintomas e os tratamentos mais eficazes hoje

Conhecidas popularmente como pedras nos rins, as crises de cálculo renal são formações minerais que afetam milhões de brasileiros, causando uma dor súbita e excruciante na região lombar e sendo um dos principais motivos de busca por atendimento de emergência.

E essa emergência ganha ainda mais atenção nesta quinta-feira (12/3), em que é celebrado o Dia Mundial do Rim.

Os cálculos renais são cristais sólidos que se formam a partir de sais minerais e outras substâncias presentes na urina, tendo como principal causa para seu surgimento a baixa ingestão de líquidos, que deixa a urina mais concentrada e facilita a aglomeração desses cristais.

Fatores como histórico familiar, dietas ricas em sódio e proteína animal e certas condições metabólicas também aumentam o risco; por isso, além da hidratação adequada, a prevenção inclui a moderação no consumo desses alimentos.

Como identificar os principais sintomas

Embora algumas pedras pequenas possam ser eliminadas sem causar desconforto, as maiores costumam provocar crises dolorosas ao se moverem pelo trato urinário. Os sintomas mais comuns incluem:

Dor intensa: geralmente sentida nas costas, na lateral do corpo ou abaixo das costelas, podendo se espalhar para o abdômen e a virilha.

Alterações na urina: presença de sangue, que confere uma cor rosada ou avermelhada, além de aspecto turvo.

Desconforto ao urinar: sensação de ardência ou dor durante a micção.

Necessidade frequente de urinar: ir ao banheiro mais vezes que o normal, mesmo eliminando pouca quantidade.

Sintomas associados: náuseas, vômitos, febre e calafrios podem ocorrer, especialmente se houver uma infecção associada.

Procure atendimento de emergência se a dor for insuportável, acompanhada de febre alta, calafrios ou se houver incapacidade total de urinar, pois esses podem ser sinais de uma complicação grave.

Quais são os tratamentos disponíveis?

A abordagem para tratar as pedras nos rins varia conforme o tamanho, a localização e a intensidade dos sintomas. Para cálculos pequenos, o tratamento inicial geralmente envolve o aumento da ingestão de água para facilitar a expulsão natural, combinado com medicamentos para controlar a dor.

Quando as pedras são maiores ou causam dor intensa e obstrução, procedimentos mais específicos são necessários, um exemplo é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO), uma técnica não invasiva que usa ondas sonoras para quebrar os cálculos em fragmentos menores, que são depois eliminados pela urina.

Outra opção é a ureteroscopia, um procedimento minimamente invasivo em que um aparelho fino e flexível é inserido através da uretra para localizar e remover ou quebrar a pedra com um laser. Para cálculos muito grandes, a cirurgia percutânea, que envolve uma pequena incisão nas costas para acessar o rim diretamente, pode ser a melhor alternativa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata