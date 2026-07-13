Neto ‘imita’ Virginia e senta no colo de jornalista ao vivo na Band; veja

O clima de férias de Vinicius Júnior na Sardenha, na Itália, ganhou contornos inesperados na TV brasileira. Após a divulgação de um registro em que a influenciadora Virginia Fonseca aparece sentada no colo do atacante, o assunto virou motivo de piada no programa "Os Donos da Bola", da Band.

O apresentador Neto não perdeu a oportunidade de ironizar a situação durante a edição desta segunda-feira (13/7). O comentário surgiu de forma improvisada enquanto um dos convidados da atração passava por um breve mal-estar ao se engasgar no estúdio.

Ao tentar acalmar o colega, o ex-jogador disparou em tom de brincadeira: "Vem comigo, eu vou te relaxar. Vou sentar no seu colo". A provocação foi prontamente respondida pelo convidado, que perguntou: "Posso pegar o celular também?", fazendo alusão direta ao flagra que circulou na internet.

O Craque Neto imitando a Virgínia e o Vini Jr e sentando no colo do cara pic.twitter.com/Y2roLGXpnf — Central Reality (@centralreality) July 13, 2026

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira aproveita o período de descanso no continente europeu após a participação na Copa do Mundo 2026. A imagem que motivou as brincadeiras teria sido captada durante as celebrações do aniversário de 26 anos do atleta.

Bastidores do iate de luxo de Vinicius Júnior

A comemoração ocorreu a bordo do iate de luxo Sealion e contou com a presença de pessoas próximas à família de Virginia. As babás dos filhos da influenciadora, Renata Fabrini e Davila Suelle Neves, registraram momentos da viagem em suas redes sociais no último domingo (12/7).

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Renata descreveu a experiência como uma oportunidade de estar "grata por sempre conhecer lugares novos" e elogiou a sofisticação das cabines da embarcação. Já Davila compartilhou imagens aproveitando o sol, destacando o cenário do verão europeu.