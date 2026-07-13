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Neto ‘imita’ Virginia e senta no colo de jornalista ao vivo na Band; veja

Na edição desta segunda (13/7) de 'Os donos da bola', Neto aproveitou imprevisto com colega que se engastou para se referir às férias de Vini Jr. na Sardenha

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
13/07/2026 16:17

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Craque Neto ‘imita’ Virginia e senta no colo de jornalista ao vivo na Band; assista
Em programa esportivo na Band, Neto faz ironia com imagem que circula de Virginia e Vini Jr. no iate do atleta crédito: Tupi

O clima de férias de Vinicius Júnior na Sardenha, na Itália, ganhou contornos inesperados na TV brasileira. Após a divulgação de um registro em que a influenciadora Virginia Fonseca aparece sentada no colo do atacante, o assunto virou motivo de piada no programa "Os Donos da Bola", da Band.

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O apresentador Neto não perdeu a oportunidade de ironizar a situação durante a edição desta segunda-feira (13/7). O comentário surgiu de forma improvisada enquanto um dos convidados da atração passava por um breve mal-estar ao se engasgar no estúdio.

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Ao tentar acalmar o colega, o ex-jogador disparou em tom de brincadeira: "Vem comigo, eu vou te relaxar. Vou sentar no seu colo". A provocação foi prontamente respondida pelo convidado, que perguntou: "Posso pegar o celular também?", fazendo alusão direta ao flagra que circulou na internet.

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira aproveita o período de descanso no continente europeu após a participação na Copa do Mundo 2026. A imagem que motivou as brincadeiras teria sido captada durante as celebrações do aniversário de 26 anos do atleta.

Bastidores do iate de luxo de Vinicius Júnior

A comemoração ocorreu a bordo do iate de luxo Sealion e contou com a presença de pessoas próximas à família de Virginia. As babás dos filhos da influenciadora, Renata Fabrini e Davila Suelle Neves, registraram momentos da viagem em suas redes sociais no último domingo (12/7).

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Renata descreveu a experiência como uma oportunidade de estar "grata por sempre conhecer lugares novos" e elogiou a sofisticação das cabines da embarcação. Já Davila compartilhou imagens aproveitando o sol, destacando o cenário do verão europeu.

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