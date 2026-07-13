Voltaram? Virgínia e Vini Jr surgem juntos em iate após término

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a movimentar as redes sociais neste fim de semana após compartilharem registros da comemoração do aniversário de 26 anos do atacante da Seleção Brasileira, realizada em um iate na Itália. As publicações reacenderam os rumores de uma reconciliação entre os dois e renderam milhares de comentários dos internautas.

A influenciadora publicou uma sequência de fotos da celebração e escreveu na legenda: "Nosso domingo abençoado". Entre as interações, um comentário de Vini Jr. chamou a atenção dos seguidores. "Como é bom te ver assim", escreveu o jogador, acompanhado de um emoji de coração.

A repercussão aumentou quando veio à tona uma imagem compartilhada por Virginia no status do WhatsApp, divulgada pelo perfil Daily do Garotinho. No registro, ela aparece sentada no colo do atleta durante um passeio de barco pela Sardenha, enquanto Vini Jr. olha para a tela do celular.

imagina postar uma foto dessas NO WHATSAPP com um homem que todo mundo sabe que te trai pic.twitter.com/THjx1ExYlh — anna (@anahirockers) July 12, 2026

O detalhe rapidamente virou assunto nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores comemoraram a possível retomada do romance, outros ironizaram o fato de o jogador aparecer distraído com o celular no momento da foto.

"Tá tão interessante que ele tá no celular", escreveu uma internauta. "A atenção que ele dá pra ela sempre me impressiona", ironizou outra.

Virginia viajou para a Itália acompanhada dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, além de amigos. Durante a estadia, participou da comemoração do aniversário de Vini Jr., realizada em um superiate.

Apesar das diversas aparições juntos e das interações nas redes sociais, nem a influenciadora nem o jogador confirmaram oficialmente que reataram o relacionamento.

Rumores de reconciliação

As especulações sobre uma reaproximação entre Virginia e Vini Jr. já vinham ganhando força nos últimos dias. No sábado (11/7), a influenciadora publicou um vídeo gravado no iate em que cantava um trecho da música “Não Vou Te Assumir”.

"Seu passado não me importa, porque eu não vou te assumir. Vou tacar, vou sumir, nóis se vê por aí", cantou Virginia, levando seguidores a interpretarem a escolha da música como uma possível indireta sobre a relação.

Na mesma viagem, outro detalhe chamou a atenção dos fãs. Em um vídeo publicado pela influenciadora, internautas acreditaram identificar o reflexo de uma pessoa semelhante ao jogador usando um colar parecido com o dele. Além disso, Vini Jr. comentou uma foto de Virginia publicada na Itália com a palavra "Perfeita".

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Os dois anunciaram o fim do relacionamento em maio deste ano. No entanto, rumores de reconciliação começaram a surgir durante a Copa do Mundo, quando Virginia mostrou ter recebido um enorme buquê de rosas vermelhas e um par de brincos de um designer frequentemente associado ao jogador. Na ocasião, Vini Jr. também deixou emojis de coração na publicação da influenciadora.