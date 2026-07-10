Cleitinho: 'Fui um idiota', diz senador sobre foto com Virginia Fonseca

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) usou a tribuna para pedir desculpas por ter tirado foto ao lado da influenciadora Vírginia Fonseca, durante o depoimento prestado por ela, em maio do ano passado, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as bets. Segurando a reprodução da foto ao lado de Virgínia, o senador disse que foi "um idiota" por tirar um foto com a apresentadora atendendo a um pedido de sua filha.

O pedido de desculpas, de acordo com o senador, foi feito após ele ter sido abordado por um homem que disse admirar seu trabalho como senador, mas ter ficado decepcionado pela foto com a influenciadora, pois quase perdeu a família e tentou tirar sua própria vida devido ao vício em apostas.

"Não vou nunca ocultar o erro, porque quem fica ocultando o erro é porque continua no erro. Esse aqui foi um erro que eu tive durante o meu processo de senador. Diferente, eu não roubei, não desviei dinheiro de emenda, nunca fiz nada de errado aqui dentro do Senado. A única coisa que eu fiz de errado foi pedir uma foto da influenciadora Virginia para minha filha. Foi um erro, fui um idiota. Esse aqui foi um erro meu e peço perdão novamente”, afirmou o senador.

A CPI das Bets foi encerrada, em junho de 2025, após os parlamentares rejeitarem o relatório final apresentado pela senador Soraya Thronicke (PSB-MS) que pedia o banimento de cassinos online, a criminalização de publicidade predatória e o indiciamento de 16 pessoas e empresas, entre elas Virginia Fonseca, por crimes estelionato e publicidade enganosa. A influenciadora é alvo de uma ação civil pública do Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) por indícios de práticas abusivas na divulgação de jogos de apostas.

Durante o discurso, Cleitinho disse que a responsabilidade pela expansão do jogo no Brasil é do Congresso Nacional, que autorizou o funcionamento no país das apostas eletrônicas. Ele disse ainda que votou contra e que tem atuado em Brasília contra a regulamentação dos cassinos.

O senador também citou dados divulgados recentemente pela Klavi, startup brasileira de tecnologia e a primeira empresa especializada em finanças do país autorizada pelo Banco Central, que apontam que, durante a participação do país na Copa do Mundo, os brasileiros gastaram R$ 507 milhões em apostas.

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O senador também contou que, após o depoimento de Virginia na CPI das Bets, chegou a mandar um áudio para a influenciadora pedindo que ela parasse de divulgar apostas eletrônicas.