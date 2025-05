Virginia na CPI das Bets liderou em repercussão nas redes, aponta levantamento

A participação da influenciadora digital Virginia Fonseca na CPI das Bets, na terça-feira, 13, dominou a internet brasileira nesta semana. Segundo levantamento da Nexus, empresa especializada em inteligência de dados, a presença de Virgínia no Senado rendeu mais de 4,5 milhões de menções no X, colocando seu nome no topo dos Trending Topics no Brasil nas últimas 24 horas.

Entre os momentos mais comentados da comissão que investiga a atuação de empresas de apostas no Brasil estão os questionamentos da senadora Soraya Thronicke e a selfie pedida pelo senador Cleitinho Azevedo. A movimentação online incluiu tanto apoio quanto críticas à influenciadora, além de reações de celebridades como Luana Piovani, que ficou em quarto lugar entre os assuntos mais comentados.

Uma análise de 250 mil publicações no X, feitas por 122 mil usuários, identificou que o pico das conversas ocorreu por volta das 13h de terça-feira. Entre os perfis mais influentes estavam veículos da grande imprensa, como G1, Programa Pânico e VEJA, além de criadores de conteúdo. No Facebook e Instagram, a repercussão também foi volumosa, com publicações ultrapassando 80 mil curtidas. Perfis como Alfinetei, Choquei e Hugo Gloss lideraram o engajamento, destacando inclusive o momento em que Virginia confundiu um canudo com o microfone.

No Google Trends, a expressão “virginia cpi das bets” atingiu o sétimo lugar nas buscas do Brasil, com mais de 100 mil pesquisas — um aumento de 800%. O pico foi registrado às 3h32 da madrugada desta terça-feira (14). A análise foi feita pela Nexus, empresa da FSB Holding que combina inteligência artificial e análise de dados para gerar diagnósticos de impacto.