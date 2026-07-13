Rara aparição de Ana Paula Arósio na TV provoca onda de pedidos na web

Ana Paula Arósio reapareceu na televisão nesse domingo (12/7) para prestar homenagem ao autor Benedito Ruy Barbosa, morto na última terça-feira (7/7) aos 95 anos. A atriz agitou as redes sociais com a rara aparição.

Ela participou do tributo exibido pelo Fantástico e falou sobre o legado do escritor em sua trajetória. "Ele me ensinou muito e vai deixar muita saudade", disse, destacando que aprendeu com ele "sobre a alma humana, sobre as emoções humanas" e sobre seus próprios limites como atriz.

Fãs pedem volta aos holofotes

A aparição mobilizou seguidores nas redes sociais, que encheram os comentários de elogios à atriz, conhecida por manter distância da vida pública. "Continua linda e natural", escreveu uma fã. "Volta, Ana Paula", pediu outro perfil.

Durante o tributo, a Globo exibiu uma cena da novela Esperança, o que trouxe à tona uma história curiosa dos bastidores: ao gravar aquela sequência, Ana Paula Arósio acabou quebrando um dente de Reynaldo Gianecchini.

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O próprio ator já havia contado o episódio ao programa Lady Night: "Foi no meio de uma cena que a gente tinha que quebrar uma estátua, eu tinha que tirar uma barra de ferro dela e acabou sobrando para os meus dentes." Nos comentários, internautas resgataram o caso com bom humor: "Nessa cena em específico, ela quebrou o dente do Gianecchini."