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NA JUSTIÇA

Virginia e outros são processados por influenciar perdas em apostas on-line

Homem atribui aos influenciadores prejuízo de mais de R$ 100 mil e o desenvolvimento de transtorno com jogos de azar; processo corre em Campinas

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
13/07/2026 15:54

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Carlinhos Maia, Virginia Fonseca e Deolane Bezerra são processados por publicidade de casas de aposta.
Carlinhos Maia, Virginia Fonseca e Deolane Bezerra são processados por publicidade de casas de aposta. crédito: Reprodução

Um homem de Campinas (SP) procurou a Justiça para responsabilizar os influenciadores Virginia Fonseca, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia por perdas que ele atribui a publicidades de plataformas de apostas on-line. Segundo a ação, o prejuízo total supera R$ 100 mil.

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O processo corre na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas. O autor alega ter desenvolvido transtorno relacionado ao jogo depois de ser influenciado pelas postagens dos três nas redes sociais.

A ação pede indenização por danos materiais e morais, mas ainda está em fase inicial. A Justiça não analisou o mérito, e os influenciadores não foram citados para se defender. O processo contém apenas a versão do requerente.

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Depósitos documentados e dívidas

Entre 19 de maio e 12 de junho de 2023, o autor fez depósitos via Pix que somam R$ 50.915, conforme extratos bancários anexados ao processo. Os advogados dele sustentam que registros da própria plataforma indicam movimentações adicionais feitas depois desse período, o que elevaria o total a mais de R$ 100 mil em perdas.

Para cobrir as dívidas acumuladas, o homem afirma ter precisado refinanciar um imóvel da família. Na petição, ele descreve que o conteúdo dos influenciadores transmitia a ideia de que pequenos valores poderiam ser multiplicados rapidamente, o que o levou a acreditar que a atividade era segura e lucrativa.

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Diagnóstico médico no processo

Laudos médicos apresentados na ação apontam sintomas compatíveis com o diagnóstico de transtorno relacionado aos jogos de azar, entre eles, perda de apetite e impulso persistente para apostar mesmo quando o próprio autor queria parar.

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