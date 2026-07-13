Monark diz que Luísa Sonza, Xuxa e Michelle Bolsonaro são trans

O influenciador Bruno Monteiro Aiub, conhecido publicamente como Monark, voltou a gerar controvérsia em seu canal no YouTube. Sem apresentar evidências, ele afirmou que diversas personalidades brasileiras são mulheres trans.

As declarações envolvem a cantora Luísa Sonza, a apresentadora Xuxa Meneghel e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Segundo o produtor de conteúdo, o seu "radar trans apita" para a esposa do ex-presidente.

Durante uma conversa com o humorista Cassius Ogro, Monark questionou a gestação de Maria Lina, ex-companheira de Whindersson Nunes sugerindo que o comediante não teria perdido um filho, alegando que ela nunca esteve grávida.

Na sequência, Monark demonstrou confusão entre os nomes das ex-parceiras de Whindersson. Em meio a um diálogo sobre o humorista, Monark cometeu um equívoco ao confundir Maria Lina, mãe do filho de Whindersson, com Luísa Sonza, ex-esposa do artista.

"Eu acho que a mina dele não era mina não. Acho que era uma trans", disparou, referindo-se inicialmente a Maria Lina para depois falar de Sonza.

Sobre a cantora, o influenciador insistiu na tese de transição de gênero. "Luísa Sonza eu acho que é trans. Tem cara. É sim, esse mundo é perverso", declarou Monark em um dos três vídeos publicados sobre o tema.

Esse novo episódio ocorre após Monark passar cerca de três anos afastado dos holofotes das principais redes. O isolamento foi consequência da defesa da existência de um partido nazista no Brasil.

A fala, proferida durante um episódio do Flow Podcast em 2022, resultou em sua demissão do programa e no rompimento de contratos publicitários. Na ocasião, a Amazon suspendeu parcerias com o projeto após a repercussão internacional do caso.



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Para justificar sua conduta anterior, o influenciador afirmou que tinha apenas um "conhecimento superficial" sobre o assunto. Agora, ele retoma a produção de conteúdo focando em teorias conspiratórias sobre a identidade de figuras públicas.