Luísa Sonza lança novo single: 'Labubu (Latina version)'
Ao lado de astro francês e de ILYAH, cantora leva o pop brasileiro para uma produção multicultural que une influências de Europa, África e América Latina
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Luísa Sonza avança em sua carreira internacional com o lançamento de “Labubu (Latina Version)”. A faixa é uma colaboração global com GIMS, um dos maiores nomes da música de língua francesa, e o artista ILYAH.
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A música já está disponível em todas as plataformas digitais, com distribuição da Warner Latin America.
Projetada para ter alcance global, “Labubu (Latina Version)” conecta influências afro-pop, urban e latinas em uma sonoridade internacional. A produção é voltada para streaming, rádio, clubes e grandes eventos em todo o mundo.
Nesse encontro multicultural, Luísa assume um papel central ao levar a força do pop brasileiro e latino para uma produção construída entre Europa, África, América Latina e Estados Unidos.
A artista vive um dos momentos mais expansivos de sua carreira, com mais de 5 bilhões de streams acumulados e mais de 70 milhões de seguidores nas redes sociais. Indicada múltiplas vezes ao Latin Grammy, ela também se apresentou em festivais como Coachella, Lollapalooza e Rock in Rio.
GIMS, reconhecido mundialmente por seus bilhões de streams e turnês, reforça na faixa sua proposta de conectar culturas e idiomas. ILYAH, por sua vez, adiciona uma estética moderna e melódica que fortalece a identidade crossover da canção.
O projeto tem o apoio da LSMprod e da N.V.R MGMT LLC, com direção de Liil-Serge Mbeutcha. O objetivo é aproximar mercados internacionais por meio de colaborações entre artistas e culturas.
“LABUBU (Latina Version)” reforça o movimento de internacionalização da música brasileira e posiciona Luísa Sonza em um circuito cada vez mais conectado ao mercado pop global.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.