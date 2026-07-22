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Morre Débora Cruz, sambista e sobrinha de Arlindo Cruz, aos 45 anos

Artista era filha do compositor Acyr Marques e teve a morte lamentada por escolas de samba como Viradouro, Mocidade e Portela

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CB
Cadu Bruno
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Cadu Bruno
Repórter
22/07/2026 08:52 - atualizado em 22/07/2026 08:55

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Morre Débora Cruz, voz do carnaval e sobrinha de Arlindo Cruz, aos 45 anos
Morre Débora Cruz, voz do carnaval e sobrinha de Arlindo Cruz, aos 45 anos crédito: Tupi

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A cantora Débora Cruz morreu nessa terça-feira (21/7), aos 45 anos. Filha do compositor Acyr Marques e sobrinha de Arlindo Cruz, a artista teve a morte confirmada por familiares e escolas de samba. A causa não foi divulgada.

Débora era uma voz conhecida do carnaval carioca e havia interrompido a carreira depois de sofrer um AVC. O primo Arlindinho lamentou a perda nas redes sociais e relembrou os momentos em que dividiram o palco.

"Hoje nossa família se despede da sua voz mais linda. Tive a honra de dividir o palco com você, e esses momentos ficarão guardados para sempre na minha memória", escreveu Arlindinho. "Sua voz será eterna", completou.

Homenagens a Débora Cruz no mundo do samba

Débora integrava a ala musical da Unidos do Viradouro desde o carnaval de 2024 e já havia cantado na escola em 2016. A agremiação afirmou que a cantora "viverá para sempre na arte, no samba e na memória de toda a Família Viradouro".

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A Mocidade Independente de Padre Miguel também prestou homenagem, lembrando que ela "sempre carregou minha bandeira com muito orgulho". A Portela destacou ainda a passagem dela por escolas como Arranco de Cascadura e Estácio de Sá.

Débora Baroni da Cruz era filha de Acyr Marques, autor de clássicos como "Insensato destino" e "Coisa de pele", e sobrinha de Arlindo Cruz. A cantora herdou o talento musical da família, que é referência no samba.

Carreira musical de Débora Cruz

Débora Cruz começou a cantar ainda criança, em uma igreja evangélica. Ao longo da carreira, trabalhou como backing vocal e participou de gravações de nomes como Carlos Dafé, Reinaldo, Xande de Pilares, Wander Pires e do próprio tio, Arlindo Cruz.

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Ganhou projeção em 2002 ao interpretar "Sambista de Fato", composição escrita pelo pai especialmente para ela no Festival Fábrica do Samba, no Maracanãzinho.

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