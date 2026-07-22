Destino pouco conhecido do RS guarda um dos maiores santuários de aves da América do Sul; conheça Mostardas

Com mais de 36 mil hectares, o parque protege ambientes de grande valor ecológico e recebe espécies vindas de regiões tão distantes quanto o Alasca, o Chile e a Terra do Fogo. Flamingos, maçaricos, cisnes, biguás e dezenas de outras aves utilizam a lagoa como ponto de descanso e alimentação durante suas longas jornadas. Foto: Wikimedia Commons/Juarez de Andrade Junior