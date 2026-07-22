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Destino pouco conhecido do RS guarda um dos maiores santuários de aves da América do Sul; conheça Mostardas
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Entre os edifícios mais importantes está a Igreja Matriz São Luiz Rei de França, considerada uma das mais antigas do estado. A poucos quilômetros dali fica o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, uma das áreas mais importantes da América do Sul para a conservação de aves migratórias. Foto: Wikimedia Commons/Scheridon
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Com mais de 36 mil hectares, o parque protege ambientes de grande valor ecológico e recebe espécies vindas de regiões tão distantes quanto o Alasca, o Chile e a Terra do Fogo. Flamingos, maçaricos, cisnes, biguás e dezenas de outras aves utilizam a lagoa como ponto de descanso e alimentação durante suas longas jornadas. Foto: Wikimedia Commons/Juarez de Andrade Junior
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Entre julho e outubro, a costa também oferece a possibilidade de observar baleias-francas em migração. O município ainda reúne atrações como a Lagoa do Bacupari, famosa pelas águas cristalinas, praias oceânicas quase desertas, trilhas ecológicas e quatro faróis históricos que testemunham diferentes momentos da ocupação do litoral sul-brasileiro. Foto: Reprodução/YouTube Imagens Brasil Sul