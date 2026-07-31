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BH: Defesa Civil emite alerta de baixa temperatura; veja a média

Queda dos termômetros é devido à atuação de massa de ar frio e deve seguir até segunda-feira (3/8) na capital mineira; saiba como se proteger

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
31/07/2026 14:17

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BH terá dias frios nesta semana
Belo Horizonte terá manhãs mais frias e baixas temperaturas devem durar até a próxima segunda-feira (3/8) crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta, nesta sexta-feira (31/07), para baixa temperatura em Belo Horizonte. 

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De acordo com o aviso, a temperatura deve ficar baixa nas primeiras horas do dia por causa da atuação de uma massa de ar frio. 

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Ainda segundo o alerta, os termômetros devem marcar em torno de 12 °C até segunda-feira (3/8). 

Diante da possibilidade de queda na temperatura, a Defesa Civil recomenda:

  • Hidrate-se.

  • Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, use hidratante.

  • Realize atividades físicas utilizando agasalho.

  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano.

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  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

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