BH: Defesa Civil emite alerta de baixa temperatura; veja a média

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta, nesta sexta-feira (31/07), para baixa temperatura em Belo Horizonte.

De acordo com o aviso, a temperatura deve ficar baixa nas primeiras horas do dia por causa da atuação de uma massa de ar frio.

Ainda segundo o alerta, os termômetros devem marcar em torno de 12 °C até segunda-feira (3/8).

Diante da possibilidade de queda na temperatura, a Defesa Civil recomenda: