BH: Defesa Civil emite alerta de baixa temperatura; veja a média
Queda dos termômetros é devido à atuação de massa de ar frio e deve seguir até segunda-feira (3/8) na capital mineira; saiba como se proteger
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A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta, nesta sexta-feira (31/07), para baixa temperatura em Belo Horizonte.
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De acordo com o aviso, a temperatura deve ficar baixa nas primeiras horas do dia por causa da atuação de uma massa de ar frio.
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Ainda segundo o alerta, os termômetros devem marcar em torno de 12 °C até segunda-feira (3/8).
Diante da possibilidade de queda na temperatura, a Defesa Civil recomenda:
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Hidrate-se.
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Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, use hidratante.
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Realize atividades físicas utilizando agasalho.
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Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano.
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Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.