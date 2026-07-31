Tempo em BH: como fica o clima no último dia de julho?
Belo Horizonte tem baixa temperatura e sensação térmica, mas termômetros devem subir ao longo do dia. Veja a previsão do tempo desta sexta (31/7) para a capital
compartilheSIGA
O mês de julho em Belo Horizonte, tipicamente conhecido pelos dias mais frios, termina com temperaturas acima da média. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã começou gelada nesta sexta-feira (31/7), com sensação térmica de 2,6°C na Estação Cercadinho, na Região Oeste, mas a máxima pode chegar a 27°C à tarde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Defesa Civil de BH, a menor sensação térmica, assim como a menor temperatura – de 13°C – foi registrada às 7h, na Estação Cercadinho, onde faz mais frio por estar localizada em uma área de mata.
Leia Mais
Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde.
Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.
No fim de semana, o cenário é semelhante na capital mineira. A previsão do tempo indica que BH tenha céu claro a parcialmente nublado nos dois próximos dias, porém há chance de névoa seca no domingo (2/8).
De acordo com o Inmet, a temperatura máxima pode cair até 2°C no sábado (1°/8), com máxima prevista de 26°C, mas no domingo os termômetros podem voltar a bater os 28°C.
Em relação às mínimas, a meteorologia indica que a temperatura se mantém na casa dos 13°C no sábado e cai para 11°C no domingo.
Menores temperaturas de BH em 31/7
- Barreiro: 14,7°C, às 6h45.
- Centro-Sul: 14,2°C, à 0h55.
- Oeste: 13°C, com sensação térmica de 2,6 °C, às 7h.
- Pampulha: 16,5°C, com sensação térmica de 15,9 °C, às 7h.
- Venda Nova: 15,6 °C, às 5h50.
Como fica o tempo em Minas?
De acordo com o Inmet, 304 municípios estão sob alerta de baixa umidade até as 21h desta sexta-feira, com índices entre 20% e 30%. Porém, o avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste vai favorecer o aumento de nebulosidade e, consequentemente, a melhora nos índices de umidade no Centro-Leste de Minas Gerais.
Conforme a previsão, há baixa possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. Nas regiões Norte e Noroeste, podem ocorrer rajadas de vento, mas bem menos intensas do que as do Rio de Janeiro e de São Paulo, na quarta-feira (29/7).
Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. No Mucuri, no Rio Doce e na Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Pode haver ainda névoa seca nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo e Alto Paranaíba.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Embora o Sul de Minas registre baixas temperaturas nesta época do ano, os termômetros podem ultrapassar a casa dos 30°C nesta sexta-feira em cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba, onde as temperaturas costumam ser mais elevadas.
Como se proteger do tempo seco?
- Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
- Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
- Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
- Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
- Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
- Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele