Tempo em BH: como fica o clima no último dia de julho?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O mês de julho em Belo Horizonte, tipicamente conhecido pelos dias mais frios, termina com temperaturas acima da média. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a manhã começou gelada nesta sexta-feira (31/7), com sensação térmica de 2,6°C na Estação Cercadinho, na Região Oeste, mas a máxima pode chegar a 27°C à tarde.

Segundo a Defesa Civil de BH, a menor sensação térmica, assim como a menor temperatura – de 13°C – foi registrada às 7h, na Estação Cercadinho, onde faz mais frio por estar localizada em uma área de mata.

Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado, com umidade relativa do ar em torno de 25% à tarde.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

No fim de semana, o cenário é semelhante na capital mineira. A previsão do tempo indica que BH tenha céu claro a parcialmente nublado nos dois próximos dias, porém há chance de névoa seca no domingo (2/8).

De acordo com o Inmet, a temperatura máxima pode cair até 2°C no sábado (1°/8), com máxima prevista de 26°C, mas no domingo os termômetros podem voltar a bater os 28°C.

Em relação às mínimas, a meteorologia indica que a temperatura se mantém na casa dos 13°C no sábado e cai para 11°C no domingo.

Menores temperaturas de BH em 31/7

Barreiro: 14,7°C, às 6h45.

14,7°C, às 6h45. Centro-Sul: 14,2°C, à 0h55.

14,2°C, à 0h55. Oeste: 13°C, com sensação térmica de 2,6 °C, às 7h.

13°C, com sensação térmica de 2,6 °C, às 7h. Pampulha: 16,5°C, com sensação térmica de 15,9 °C, às 7h.

16,5°C, com sensação térmica de 15,9 °C, às 7h. Venda Nova: 15,6 °C, às 5h50.

Como fica o tempo em Minas?



De acordo com o Inmet, 304 municípios estão sob alerta de baixa umidade até as 21h desta sexta-feira, com índices entre 20% e 30%. Porém, o avanço de uma frente fria pelo litoral da Região Sudeste vai favorecer o aumento de nebulosidade e, consequentemente, a melhora nos índices de umidade no Centro-Leste de Minas Gerais.

Conforme a previsão, há baixa possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. Nas regiões Norte e Noroeste, podem ocorrer rajadas de vento, mas bem menos intensas do que as do Rio de Janeiro e de São Paulo, na quarta-feira (29/7).

Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha. No Mucuri, no Rio Doce e na Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Pode haver ainda névoa seca nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo e Alto Paranaíba.

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Embora o Sul de Minas registre baixas temperaturas nesta época do ano, os termômetros podem ultrapassar a casa dos 30°C nesta sexta-feira em cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba, onde as temperaturas costumam ser mais elevadas.

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