Frio em Minas continua nas próximas semanas? Veja a previsão

As manhãs frias devem permanecer na vida dos mineiros durante esta semana. Apesar de as mínimas se manterem baixas, a meteorologista Anete Fernandes, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa que as máximas devem subir durante a tarde em Minas e na capital.

Nesta segunda-feira, a temperatura mínima registrada no estado foi de 6,2°C, enquanto a máxima estimada é de 31°C. Isso registra um aumento em relação à semana passada, em que as temperaturas mínimas do estado ficaram abaixo de 5°C.

Na capital, as máximas já subiram durante o fim de semana e, ao decorrer da semana, devem continuar em elevação. De acordo com o Inmet, a previsão é que saia dos 25°C, prevista nesta segunda-feira (20/7) e alcance 26ºC na quarta (22). Na quinta-feira (23/7), a previsão é maior ainda, de 28°C, voltando aos 27°C na sexta (24/7).

“Essa vai ser uma semana de menos frio ao decorrer da tarde, mas as manhãs permanecem frias, que é uma característica do mês de julho”, explica Anete Fernandes.

Apesar do aumento, Minas Gerais segue sendo a região mais fria do país. Quatro das cinco cidades mais frias desta segunda (20/7) ficam no estado.

Confira as cidades mais frias desta segunda-feira (20/7):

Maria da Fé (MG) - 6,2°C à 1h

Florestal (MG) - 6,5°C às 7h com sensação térmica de 8,5°C

Bambui (MG) - 6,9°C às 7h

São João del-Rei (MG) - 7,8ºC às 7h, com sensação térmica de 10,5°C

Taubaté (SP) - 7,9°C às 7h, com sensação térmica de 10,1°C

Anete Fernandes pontua que o Sul do país está formando uma frente fria e isso ocasiona um frio mais controlado. As temperaturas baixas se acentuam na região Sul de Minas, na divisa com o Rio de Janeiro, devido às altas altitudes.

“Sem massas de frio no Sul do país, esta (Sul de Minas) tende a ser uma região mais fria que o resto do país”, explica a meteorologista do Inmet.

Ela ressalta que o clima de julho é comumente de céu aberto com temperaturas baixas pela manhã. As temperaturas máximas abaixo da média na semana passada ocorreram devido à frente fria que atuou no estado.

No dia 16 de julho, a temperatura chegou aos 21,3°C e na sexta (17/7) aos 23°C. As medições do final de semana registraram a máxima em torno dos 25°C.

“Tínhamos alta subtropical, ou seja, um sistema de alta pressão muito forte atuando próximo ao litoral, e em cima da gente tinha formações dessas áreas, mantendo o céu claro, mantendo condições favoráveis para que esse ar frio mantivesse as características originais de quando ele chegou aqui”, explica.

Umidade relativa do ar

O Inmet registrou índices críticos de umidade relativa do ar no Triângulo Mineiro, no extremo Norte do estado – divisa com Espírito Santo – e alguns dias na Região Metropolitana. A tendência para esse mês é que os índices declinem durante os dias, potencializando o clima seco.

Na capital, o tempo fica seco, mas não apresenta umidade crítica. Para o Inmet, valores abaixo dos 30% são baixos e 20% são considerados críticos, mas Belo Horizonte apresentou uma média de 40% na semana passada.

Nesta semana, os valores devem ficar em torno de 30% e a tendência é cair durante o final do mês. Nessa segunda quinzena do mês, Minas deve apresentar baixa umidade em um geral, exceto a faixa leste, que é afetada pelo clima do litoral.

Clima na capital

As temperaturas em Belo Horizonte permanecem frias pela manhã. Hoje, a temperatura mínima registrada foi de 11°C e a máxima deve chegar aos 25°C. Amanhã, a temperatura deve continuar no mesmo patamar e, na quarta-feira (22/7), a expectativa segue entre 11°C a 26°C. Já na quinta-feira, a máxima sobe um pouco, aos 28°C.

Segundo Anete Fernandes, uma nova frente fria avança pelo litoral, porém deve chegar enfraquecida em Minas. Ela pode provocar chuva no Sul do estado no decorrer da semana com uma pequena probabilidade de impactar a Região Metropolitana. Ela aumenta a nebulosidade no estado. O efeito pré-frontal da frente fria chega ao estado na quinta-feira (23/7).

A frente fria deve chegar em torno de terça ou quarta-feira da semana que vem. Ela impacta o frio no estado, mas deve ser mais enfraquecida do que a última que atingiu o estado. Anete Fernandes afirma que teremos temperaturas menores, mas não tão baixas quanto os recordes registrados durante a semana passada.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice