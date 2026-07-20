MG: mais de 400 cidades estão sob alerta de baixa umidade nesta segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (20/7) alerta de baixa umidade para 445 cidades de Minas Gerais. O aviso destaca que o período entra 12h e 18h é o mais crítico.

O alerta emitido é da categoria amarela e se trata de um “perigo potencial”, indicando que a umidade do ar pode variar entre 20% e 30%, que é uma taxa baixa. O comunicado também informa que são baixos os riscos de incêndios florestais e à saúde.

As instruções do Inmet durante o alerta são:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

As regiões do estado que estão sob alerta são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, região Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Noroeste, Zona da Mata, Norte e Metropolitana de Belo Horizonte.

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Confira a lista completa de municípios afetados:

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Araguari

Arantina

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Arinos

Augusto de Lima

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Barbacena

Barroso

Belmiro Braga

Bias Fortes

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brazópolis

Bueno Brandão

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Azul

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capinópolis

Capitão Enéas

Capitólio

Carandaí

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Catuti

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Cônego Marinho

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Coração de Jesus

Cordislândia

Corinto

Coromandel

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristália

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Desterro de Entre Rios

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Viçoso

Dores de Campos

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Engenheiro Navarro

Entre Rios de Minas

Espinosa

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Felixlândia

Florestal

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Francisco Dumont

Francisco Sá

Fronteira

Fruta de Leite

Frutal

Gameleiras

Glaucilândia

Gonçalves

Grão Mogol

Grupiara

Guapé

Guaraciama

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibertioga

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Icaraí de Minas

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indaiabira

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itacambira

Itacarambi

Itaguara

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jaíba

Janaúba

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jequitaí

Jesuânia

João Pinheiro

Joaquim Felício

Josenópolis

Juiz de Fora

Juramento

Juruaia

Juvenília

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lambari

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Mamonas

Manga

Maravilhas

Maria da Fé

Marmelópolis

Martinho Campos

Mateus Leme

Matias Cardoso

Mato Verde

Matutina

Medeiros

Minduri

Mirabela

Miravânia

Moema

Monsenhor Paulo

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Montes Claros

Monte Sião

Montezuma

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Munhoz

Muzambinho

Natalândia

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Porteirinha

Nova Resende

Nova Serrana

Novorizonte

Olaria

Olhos-d'Água

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Ouro Fino

Padre Carvalho

Paineiras

Pains

Pai Pedro

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Pedro Teixeira

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pintópolis

Piracema

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponto Chique

Porteirinha

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Resende Costa

Ressaquinha

Riachinho

Riacho dos Machados

Ribeirão Vermelho

Rio Manso

Rio Paranaíba

Rio Pardo de Minas

Rio Preto

Ritápolis

Romaria

Rubelita

Sacramento

Salinas

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Cruz de Minas

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Retiro

Santos Dumont

São Bento Abade

São Francisco

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Mata

São João da Ponte

São João das Missões

São João del Rei

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São José da Barra

São José da Varginha

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranópolis de Minas

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Taiobeiras

Tapira

Tapiraí

Tiradentes

Tiros

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Vargem Grande do Rio Pardo

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos