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MG: mais de 400 cidades estão sob alerta de baixa umidade nesta segunda

Alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia e vai até às 18h desta segunda (20/7)

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
20/07/2026 09:33

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Praça da Estacão, no Centro de Belo Horizonte, no último 7 de julho, dia de clima seco e frio
MG: Mais de 400 cidades estão sob alerta de baixa umidade nesta segunda crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (20/7) alerta de baixa umidade para 445 cidades de Minas Gerais. O aviso destaca que o período entra 12h e 18h é o mais crítico.

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O alerta emitido é da categoria amarela e se trata de um “perigo potencial”, indicando que a umidade do ar pode variar entre 20% e 30%, que é uma taxa baixa. O comunicado também informa que são baixos os riscos de incêndios florestais e à saúde.

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As instruções do Inmet durante o alerta são:

  • Beba bastante líquido.
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas.
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

As regiões do estado que estão sob alerta são: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, região Central, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Noroeste, Zona da Mata, Norte e Metropolitana de Belo Horizonte.

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Confira a lista completa de municípios afetados:

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Araguari
  • Arantina
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Arinos
  • Augusto de Lima
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barbacena
  • Barroso
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Carandaí
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catuti
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Cônego Marinho
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Coração de Jesus
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristália
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Desterro de Entre Rios
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Bosco
  • Dom Viçoso
  • Dores de Campos
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Navarro
  • Entre Rios de Minas
  • Espinosa
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Felixlândia
  • Florestal
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Francisco Dumont
  • Francisco Sá
  • Fronteira
  • Fruta de Leite
  • Frutal
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Gonçalves
  • Grão Mogol
  • Grupiara
  • Guapé
  • Guaraciama
  • Guaranésia
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Icaraí de Minas
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indaiabira
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japaraíba
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • Jesuânia
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Josenópolis
  • Juiz de Fora
  • Juramento
  • Juruaia
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lambari
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mamonas
  • Manga
  • Maravilhas
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Mateus Leme
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Matutina
  • Medeiros
  • Minduri
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moema
  • Monsenhor Paulo
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Monte Sião
  • Montezuma
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natalândia
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Porteirinha
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Novorizonte
  • Olaria
  • Olhos-d'Água
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Ouro Fino
  • Padre Carvalho
  • Paineiras
  • Pains
  • Pai Pedro
  • Papagaios
  • Paracatu
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  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
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  • Passa Tempo
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  • Patos de Minas
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  • Pedra do Indaiá
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  • Pedro Teixeira
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  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Piedade do Rio Grande
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Pintópolis
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  • Piranguinho
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  • Piumhi
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  • Poço Fundo
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  • Ponto Chique
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  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Olegário
  • Quartel Geral
  • Resende Costa
  • Ressaquinha
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Manso
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Romaria
  • Rubelita
  • Sacramento
  • Salinas
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santana da Vargem
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Retiro
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Francisco
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Mata
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João del Rei
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São José da Barra
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
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  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
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  • Taiobeiras
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  • Tapiraí
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  • Uruana de Minas
  • Urucuia
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  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varginha
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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