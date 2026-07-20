Colisão entre carro e carreta resulta em trânsito caótico na Grande BH
O acidente provoca quilômetros de retenção na manhã desta segunda-feira (20/7), na BR-381
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Um acidente entre um carro de passeio e uma carreta provoca um grande congestionamento na BR-381, na manhã desta segunda-feira (20/7), próximo à ponte do Rio das Velhas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Equipes da concessionária Nova 381 foram acionadas para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações sobre feridos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o motorista do carro e uma mulher discutindo com o condutor da carreta logo após a colisão.
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O sentido Vitória permanece interrompido há mais de 30 minutos, com congestionamento de 6 km. No sentido Belo Horizonte, o trânsito também segue em lentidão.
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A orientação para os motoristas é buscar rotas alternativas, como o acesso por Taquaraçu de Minas, ou utilizar aplicativos de navegação para verificar o melhor caminho.
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Para quem está indo no sentido Rio de Janeiro, a morte de um motociclista pela manhã provoca outro congestionamento na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste de BH.