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ACIDENTE

Carreta carregada com leite tomba e bloqueia BR-381

Segundo a PRF, não há previsão de liberação da pista

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/07/2026 09:34 - atualizado em 19/07/2026 09:42

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A pista foi bloqueada e o congestionamento ficou grande
A pista foi bloqueada e o congestionamento ficou grande crédito: Celina Aquino/EM/D.A Press

Uma carreta carregada com leite tombou na BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (19/7). A pista foi totalmente bloqueada e o trânsito ficou congestionado.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou na altura do km 320. O acidente ocorreu em uma ponte sobre a linha férrea e o Rio do Peixe.

A corporação informou que não há previsão de liberação do tráfego. Registro feito pela equipe do Estado de Minas mostra a fila grande de veículos totalmente parados. Alguns motoristas aparecem na rodovia e fora dos automóveis.

Procurada, a concessionária responsável Nova 381, informou que a ocorrência foi registrada às 7h44, no sentido Governador Valadares. Em nota, a empresa disse que uma equipe operacional, resgate da Concessionária, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros estão no local.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e sobre vítimas.

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