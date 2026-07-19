Carreta carregada com leite tomba e bloqueia BR-381
Segundo a PRF, não há previsão de liberação da pista
compartilheSIGA
Uma carreta carregada com leite tombou na BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (19/7). A pista foi totalmente bloqueada e o trânsito ficou congestionado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo tombou na altura do km 320. O acidente ocorreu em uma ponte sobre a linha férrea e o Rio do Peixe.
A corporação informou que não há previsão de liberação do tráfego. Registro feito pela equipe do Estado de Minas mostra a fila grande de veículos totalmente parados. Alguns motoristas aparecem na rodovia e fora dos automóveis.
Procurada, a concessionária responsável Nova 381, informou que a ocorrência foi registrada às 7h44, no sentido Governador Valadares. Em nota, a empresa disse que uma equipe operacional, resgate da Concessionária, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros estão no local.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e sobre vítimas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia