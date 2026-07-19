Metrô de BH terá intervalos de até 30 minutos; confira as mudanças
Alteração se deve aos trabalhos de modernização da Linha 1
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Os usuários do metrô de Belo Horizonte devem se atentar às mudanças de operação neste domingo (19/7) e durante a semana. Devido às obras de modernização da Linha 1, haverá um aumento no intervalo entre os trens, além de operação em via única em algumas estações.
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Neste domingo, o intervalo entre as composições será de 30 minutos durante todo o dia. Nas estações Santa Efigênia, Santa Tereza e Horto, os trens circularão por apenas uma via. Por isso, os passageiros deverão conferir o destino da composição antes do embarque.
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Já entre 20 e 24 de julho (segunda a sexta-feira), o intervalo entre os trens será de 28 minutos, das 20h às 23h. Nesse período, as estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha também funcionarão em via única, exigindo atenção dos usuários quanto ao sentido da viagem.
Segundo a concessionária, não haverá necessidade de baldeação durante as intervenções. O horário de funcionamento do metrô permanece o mesmo, das 5h15 às 23h, todos os dias.
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As alterações operacionais serão informadas por meio do site e das redes sociais do Metrô BH, além de avisos nas estações, por meio de painéis eletrônicos, sistema de sonorização e equipes de atendimento aos passageiros.