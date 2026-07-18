Manutenção pode afetar abastecimento de água em bairros de BH; saiba quais

Moradores de seis bairros de Belo Horizonte poderão enfrentar intermitência no abastecimento de água neste sábado (18/7) em razão de uma manutenção operacional emergencial realizada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). De acordo com a empresa, a previsão é de que o fornecimento seja restabelecido de forma gradativa ao longo da tarde de domingo (19/7).

Os bairros que podem ser afetados pela interrupção temporária são Barro Preto, Carmo, Funcionários, Gutierrez, São Pedro e Savassi. Segundo a Copasa, a intervenção é necessária para garantir a continuidade e a segurança da operação do sistema de abastecimento.

A companhia informou que, durante o período de manutenção, alguns imóveis poderão registrar redução na pressão da água ou interrupção temporária do fornecimento. A normalização ocorrerá de forma progressiva, à medida que o sistema for retomado.

A Copasa ressalta que residências e estabelecimentos equipados com caixas d'água dimensionadas conforme as normas técnicas podem não sentir os efeitos da intermitência, já que os reservatórios são capazes de manter o abastecimento durante interrupções temporárias.

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Enquanto o serviço não é concluído, a recomendação é de que os consumidores utilizem a água de forma consciente, evitando desperdícios e priorizando o consumo para atividades essenciais.