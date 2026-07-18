Saruê é resgatado em loja de autopeças por bombeiro de folga; veja vídeo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um saruê, também conhecido como gambá-de-orelhas-pretas, mobilizou funcionários de uma loja de autopeças no Bairro São Geraldo, na região Leste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (18/7). O animal foi encontrado escondido dentro da gaveta do escritório do estabelecimento e acabou sendo resgatado com segurança por um sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) que estava de folga.

O proprietário da loja, Jardel Lajes, levou um susto ao abrir a gaveta e se deparar com o marsupial. Os funcionários chegaram a cogitar acionar o Corpo de Bombeiros, mas a situação foi resolvida no próprio local.

Quem capturou o saruê foi o sargento Alexandre Márcio Neves, que estava no estabelecimento no momento da ocorrência. Segundo ele, como costuma carregar equipamentos de resgate no porta-malas do carro, conseguiu fazer a contenção do animal sem dificuldades. "Como eu sempre trago alguns equipamentos no porta-malas do carro, não haveria dificuldade para fazer a captura do gambá", relatou.

Em entrevista ao Estado de Minas, o militar contou que esse não foi o primeiro resgate de animais silvestres que ele já fez. Ao longo da carreira, já participou de ocorrências envolvendo serpentes, tamanduás, ouriços-cacheiros e outros gambás.

Apesar de estar bastante assustado e acuado dentro do escritório, o saruê não apresentou comportamento agressivo. Alexandre ressalta que "a espécie não representa risco às pessoas", mas orienta que a captura seja "feita apenas por equipes especializadas do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar de Meio Ambiente".

O que é o saruê?

O saruê, nome popular do gambá-de-orelhas-pretas (Didelphis aurita), é um marsupial, assim como os cangurus, e carrega os filhotes em uma bolsa abdominal chamada marsúpio.

Apesar da fama, o animal não oferece perigo aos seres humanos e desempenha um importante papel no equilíbrio ambiental. Sua alimentação inclui frutas, insetos, escorpiões e até serpentes peçonhentas, contribuindo para o controle natural dessas espécies.

Quando submetido a situações de estresse intenso, o saruê pode liberar um forte odor como mecanismo de defesa. Ainda assim, trata-se de um animal silvestre que não deve ser criado como doméstico.

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A presença da espécie em áreas urbanas é relativamente comum. A oferta de alimento, como lixo mal-acondicionado e ração deixada para cães e gatos, costuma atrair os animais. Eles também procuram locais protegidos para descansar ou abrigar os filhotes, ocupando forros de casas, ocos de árvores, tubulações, caixas d'água, caixas de registro e até galinheiros, evidenciando a adaptação, e também a vulnerabilidade, da espécie nos centros urbanos.