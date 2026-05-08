Perdi meu pet: saiba quem contatar para resgate de animais em BH

Uma dúvida é bastante comum entre os tutores: afinal, para quem ligar quando um animal está perdido ou em uma situação de risco? Saber a quem recorrer pode ser a diferença entre um final feliz e uma tragédia.

Cada situação exige uma resposta diferente, e acionar o órgão correto economiza tempo e aumenta as chances de sucesso no resgate. É fundamental manter a calma e seguir os protocolos para garantir a segurança tanto do animal quanto das pessoas envolvidas no salvamento.

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Situações de emergência e risco iminente

Para casos urgentes, como um animal preso em bueiros, cisternas, árvores altas ou locais de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado imediatamente pelo número 193. O serviço funciona 24 horas e a ligação é gratuita. Os militares possuem treinamento e equipamentos específicos para realizar salvamentos complexos em ambientes urbanos e rurais.

É importante descrever a situação com o máximo de detalhes ao operador, informando o local exato, o tipo de animal e as condições de risco. Isso ajuda a equipe a se preparar com os recursos necessários para a ocorrência.

Animais silvestres ou vítimas de maus-tratos

Se você encontrar um animal silvestre, como micos, gambás ou aves de rapina, em área urbana e aparentando estar ferido ou perdido, os órgãos a serem acionados são a Guarda Municipal, pelo telefone 153, e a Polícia Militar de Meio Ambiente. Para denunciar maus-tratos, o contato deve ser feito pelo Disque Denúncia Unificado, no número 181, que garante o anonimato.

Em paralelo, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Belo Horizonte pode ser acionado por meio da central telefônica 156 em situações que envolvam riscos à saúde pública, como a suspeita de animais com raiva ou outras doenças transmissíveis.

Seu pet de estimação desapareceu?

Quando um cão ou gato some, a primeira ação é procurar nas imediações de casa. Converse com vizinhos, porteiros e comerciantes locais, pois eles podem ter visto o animal. Deixar uma peça de roupa com seu cheiro no portão também pode ajudar a guiá-lo de volta para casa.

A tecnologia é uma grande aliada. Publique fotos recentes e informações sobre seu pet em grupos de bairros e de animais perdidos nas redes sociais, como Facebook e Instagram. Essas publicações costumam ter grande alcance e engajamento da comunidade.

Visite também clínicas veterinárias e pet shops da região. Muitas vezes, pessoas que encontram um animal perdido o levam ao estabelecimento mais próximo em busca de ajuda para localizar o tutor.

Telefones úteis em BH

Corpo de Bombeiros: 193 (24 horas) - Para resgates de animais em situação de risco iminente.

Guarda Municipal: 153 (24 horas) - Para resgate de animais silvestres em área urbana.

Disque Denúncia (Maus-tratos): 181 - Para denúncias anônimas à Polícia de Meio Ambiente.

Prefeitura de Belo Horizonte: 156 - Para questões relacionadas ao Centro de Controle de Zoonoses. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.