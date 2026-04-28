Encontrei um animal selvagem na cidade, o que fazer? Veja o passo a passo
Onças, capivaras, cobras; a orientação é sempre não se aproximar; saiba exatamente como agir e quem acionar para garantir a sua segurança e a do animal
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Seja uma capivara em um parque, uma cobra no quintal ou até mesmo um grande felino, a orientação principal é sempre a mesma quando nos deparamos com um animal selvagem em áreas urbanas: não se aproxime e não tente interagir.
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O avanço das cidades sobre áreas de mata e as alterações nos biomas forçam muitos animais a buscar abrigo e alimento em espaços urbanos. Essa proximidade inesperada pode gerar pânico e reações perigosas tanto para as pessoas quanto para os bichos, que geralmente estão apenas desorientados e assustados.
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Saber como agir corretamente é fundamental para garantir a segurança de todos e permitir que o animal seja resgatado de forma adequada. A primeira e mais importante medida é manter uma distância segura e observar o comportamento do animal sem fazer movimentos bruscos ou barulhos altos que possam estressá-lo ainda mais.
O que fazer ao encontrar um animal selvagem
Para lidar com a situação de maneira segura e eficaz, siga um passo a passo simples. Lembre-se que tentar capturar o animal por conta própria é crime ambiental e coloca sua vida em risco.
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Mantenha a calma e a distância: afaste-se lentamente, sem virar as costas para o animal, especialmente se for um mamífero de médio ou grande porte. Mantenha crianças e animais de estimação longe do local.
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Isole a área: se o animal estiver em um local fechado, como uma casa ou um quintal, tente isolá-lo em um cômodo, fechando portas e janelas que deem acesso a outras partes do imóvel. Se estiver em área aberta, avise vizinhos para que evitem a circulação no local.
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Não alimente ou jogue água: oferecer comida pode tornar o animal mais agressivo ou acostumá-lo com a presença humana, o que aumenta os riscos de novos incidentes. Jogar água ou outros objetos pode assustá-lo e provocar um ataque.
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Acione o órgão responsável: o passo mais importante é ligar para a autoridade competente. Eles possuem treinamento e equipamentos específicos para realizar o resgate de forma segura.
Quem devo chamar para o resgate?
A responsabilidade pelo resgate de animais silvestres pode variar conforme o município, mas existem canais principais que podem ser acionados em quase todo o território nacional. Tenha esses números sempre à mão.
Ligue para o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou para a Polícia Militar Ambiental (os telefones variam por estado e município - busque o contato local na internet ou ligue para o 190 para ser direcionado). Em muitas cidades, a Guarda Civil Municipal ou o centro de controle de zoonoses também possuem equipes preparadas para atender a esse tipo de ocorrência. Muitos municípios também disponibilizam telefones específicos em seus sites oficiais. Ao ligar, informe o endereço exato e, se possível, descreva o animal e seu comportamento.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.