Encontrei um animal selvagem na cidade, o que fazer? Veja o passo a passo

Seja uma capivara em um parque, uma cobra no quintal ou até mesmo um grande felino, a orientação principal é sempre a mesma quando nos deparamos com um animal selvagem em áreas urbanas: não se aproxime e não tente interagir.

O avanço das cidades sobre áreas de mata e as alterações nos biomas forçam muitos animais a buscar abrigo e alimento em espaços urbanos. Essa proximidade inesperada pode gerar pânico e reações perigosas tanto para as pessoas quanto para os bichos, que geralmente estão apenas desorientados e assustados.

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Saber como agir corretamente é fundamental para garantir a segurança de todos e permitir que o animal seja resgatado de forma adequada. A primeira e mais importante medida é manter uma distância segura e observar o comportamento do animal sem fazer movimentos bruscos ou barulhos altos que possam estressá-lo ainda mais.

O que fazer ao encontrar um animal selvagem

Para lidar com a situação de maneira segura e eficaz, siga um passo a passo simples. Lembre-se que tentar capturar o animal por conta própria é crime ambiental e coloca sua vida em risco.

Mantenha a calma e a distância: afaste-se lentamente, sem virar as costas para o animal, especialmente se for um mamífero de médio ou grande porte. Mantenha crianças e animais de estimação longe do local.

Isole a área: se o animal estiver em um local fechado, como uma casa ou um quintal, tente isolá-lo em um cômodo, fechando portas e janelas que deem acesso a outras partes do imóvel. Se estiver em área aberta, avise vizinhos para que evitem a circulação no local.

Não alimente ou jogue água: oferecer comida pode tornar o animal mais agressivo ou acostumá-lo com a presença humana, o que aumenta os riscos de novos incidentes. Jogar água ou outros objetos pode assustá-lo e provocar um ataque.

Acione o órgão responsável: o passo mais importante é ligar para a autoridade competente. Eles possuem treinamento e equipamentos específicos para realizar o resgate de forma segura.

Quem devo chamar para o resgate?

A responsabilidade pelo resgate de animais silvestres pode variar conforme o município, mas existem canais principais que podem ser acionados em quase todo o território nacional. Tenha esses números sempre à mão.

Ligue para o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, ou para a Polícia Militar Ambiental (os telefones variam por estado e município - busque o contato local na internet ou ligue para o 190 para ser direcionado). Em muitas cidades, a Guarda Civil Municipal ou o centro de controle de zoonoses também possuem equipes preparadas para atender a esse tipo de ocorrência. Muitos municípios também disponibilizam telefones específicos em seus sites oficiais. Ao ligar, informe o endereço exato e, se possível, descreva o animal e seu comportamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.