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BAIXAS TEMPERATURAS

Frio continua em BH neste domingo (19/7)? Veja a previsão

Segundo a Defesa Civil a temperatura mínima foi de 12,8°C, registrada em Venda Nova, às 6h50. Já a sensação térmica chegou a 4,1°C, às 2h na Região Oeste

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/07/2026 07:25

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Frio volta a atingir BH que registra 3ª temperatura mais fria do ano
Céu claro e frio intenso formam a previsão do tempo crédito: Leandro Couri/EM

Os belo-horizontinos podem manter os agasalhos por perto neste domingo (19/7). A Defesa Civil alertou que o dia será de céu claro e frio intenso.

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Conforme o órgão municipal, a temperatura mínima foi de 12,8°C, registrada em Venda Nova, às 6h50. Já a sensação térmica chegou a 4,1°C, às 2h na Região Oeste da capital.

Ao longo do dia, os termômetros devem chegar à máxima estimada de 24°C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% no período da tarde.

Vale lembrar que a cidade está sob alerta de baixas temperaturas válido até hoje. Segundo a Defesa Civil, são esperadas temperaturas em torno ou abaixo dos 12°C. Nessas ocasiões recomendam-se cuidados redobrados com a saúde.

Confira as temperaturas mínimas em BH registradas por regional:

Barreiro: 14,5°C, às 6h40

Centro-Sul: 14,3°C, às 6h55

Oeste: 13,3°C, com sensação térmica de 4,1°C, às 2h

Pampulha: 15,2°C, com sensação térmica de 15,5°C, às 3h

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Venda Nova: 12,8°C, às 6h50

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