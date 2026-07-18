Parada do Orgulho LGBT altera trânsito no Centro de BH neste domingo

A 27ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Belo Horizonte vai modificar o trânsito na região central neste domingo (19/7). A concentração dos participantes será realizada a partir das 13h30, na Praça Tiradentes, no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Brasil. A caminhada está prevista para começar às 17h30, seguindo pela Avenida Afonso Pena até a Praça Sete, onde a dispersão deve ocorrer por volta das 21h. Para garantir a segurança do público, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) montou uma operação especial de trânsito, com interdições, desvios monitorados e reforço no transporte coletivo.

As principais intervenções ocorrerão no entorno da Praça Tiradentes e ao longo do percurso da manifestação. A Avenida Brasil será totalmente interditada entre as ruas Pernambuco e Rio Grande do Norte, enquanto a Avenida Afonso Pena terá bloqueio no trecho entre as ruas São Paulo e Rio Grande do Norte. Pela manhã, a interdição na avenida ocorre em função da Feira Hippie. À tarde, o espaço será destinado à passagem dos trios elétricos e dos participantes da parada.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito estarão distribuídos ao longo do trajeto para orientar motoristas e pedestres, além de coordenar os desvios necessários durante a realização do evento. A previsão é de que a liberação completa das vias ocorra apenas no fim da noite, após a dispersão do público e a conclusão dos serviços de limpeza da região.

Diante das alterações no trânsito, a prefeitura recomenda que o público dê preferência ao transporte coletivo. Neste domingo, os ônibus municipais e metropolitanos operarão com gratuidade por meio do programa Tarifa Zero. Além disso, haverá viagens extras a partir das 20h para facilitar o retorno dos participantes.

Os passageiros também poderão acompanhar, em tempo real, os itinerários das linhas e eventuais desvios pelos aplicativos de mobilidade, como o BH BUS+.

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Motoristas que precisarem circular pelo Centro devem programar os deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, optar por rotas alternativas, já que as interdições poderão provocar lentidão no tráfego durante toda a tarde e parte da noite. A expectativa é de grande movimentação de pessoas ao longo da Avenida Afonso Pena, principal corredor do evento.