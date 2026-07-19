Minas tem mais de 300 cidades em alerta de baixa umidade; veja a lista

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade do ar para 379 cidades de Minas Gerais neste domingo (19/7). O comunicado é válido até as 18h.

Classificado como "perigo potencial", o alerta amarelo indica previsão de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. O índice é muito abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o órgão, porcentagens entre 50% e 60% são as adequadas. Quando os valores caem abaixo dessa faixa, o tempo seco pode causar problemas respiratórios. Entretanto, no alerta do Inmet, indica-se baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Quais os cuidados?

Beba bastante líquido

Evite desgaste físico nas horas mais secas

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Veja a lista de municípios afetados