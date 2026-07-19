Minas tem mais de 300 cidades em alerta de baixa umidade; veja a lista
Segundo o Inmet, os índices devem variar entre 20% e 30%
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade do ar para 379 cidades de Minas Gerais neste domingo (19/7). O comunicado é válido até as 18h.
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Classificado como "perigo potencial", o alerta amarelo indica previsão de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. O índice é muito abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
De acordo com o órgão, porcentagens entre 50% e 60% são as adequadas. Quando os valores caem abaixo dessa faixa, o tempo seco pode causar problemas respiratórios. Entretanto, no alerta do Inmet, indica-se baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
Quais os cuidados?
- Beba bastante líquido
- Evite desgaste físico nas horas mais secas
- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)
Veja a lista de municípios afetados
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Abadia dos Dourados
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Abaeté
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Água Comprida
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Aguanil
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Águas Vermelhas
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Aiuruoca
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Alagoa
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Albertina
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Alfenas
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Alpinópolis
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Alterosa
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Andradas
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Araguari
- Andrelândia
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Araporã
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Arapuá
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Arceburgo
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Arcos
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Augusto de Lima
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Baependi
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Bambuí
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Bandeira do Sul
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Bias Fortes
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Biquinhas
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Boa Esperança
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Bocaina de Minas
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Bom Despacho
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Bom Jesus da Penha
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Bom Repouso
- Bom Jardim de Minas
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Bonfinópolis de Minas
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Bonito de Minas
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Borda da Mata
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Botelhos
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Brasilândia de Minas
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Brasília de Minas
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Brazópolis
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Bueno Brandão
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Buritis
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Buritizeiro
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Cabeceira Grande
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Cabo Verde
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Cachoeira de Minas
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Cachoeira Dourada
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Caldas
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Camanducaia
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Cambuí
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Cambuquira
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Campanha
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Campestre
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Campina Verde
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Campo Azul
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Campo Belo
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Campo do Meio
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Campo Florido
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Campos Altos
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Campos Gerais
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Canápolis
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Cana Verde
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Candeias
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Capetinga
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Capinópolis
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Capitão Enéas
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Capitólio
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Careaçu
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Carmo da Cachoeira
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Carmo de Minas
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Carmo do Paranaíba
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Carmo do Rio Claro
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Carneirinho
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Carrancas
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Carvalhópolis
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Carvalhos
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Cascalho Rico
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Cássia
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Caxambu
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Cedro do Abaeté
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Centralina
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Chapada Gaúcha
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Claraval
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Claro dos Poções
- Cláudio
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Comendador Gomes
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Comercinho
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Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
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Conceição das Alagoas
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Conceição das Pedras
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Conceição do Rio Verde
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Conceição dos Ouros
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Cônego Marinho
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Congonhal
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Conquista
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Consolação
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Coqueiral
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Coração de Jesus
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Cordislândia
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Corinto
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Coromandel
- Coronel Xavier Chaves
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Córrego Danta
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Córrego do Bom Jesus
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Córrego Fundo
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Cristais
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Cristina
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Cruzeiro da Fortaleza
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Cruzília
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Delfim Moreira
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Delfinópolis
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Delta
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Divisa Nova
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Dom Bosco
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Dom Viçoso
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Dores do Indaiá
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Doresópolis
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Douradoquara
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Elói Mendes
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Engenheiro Navarro
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Espinosa
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Espírito Santo do Dourado
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Estiva
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Estrela do Indaiá
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Estrela do Sul
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Extrema
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Fama
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Felixlândia
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Formiga
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Formoso
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Fortaleza de Minas
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Francisco Dumont
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Fronteira
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Frutal
- Gameleiras
- Gonçalves
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Grupiara
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Guapé
- Guaranésia
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Guarda-Mor
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Guaxupé
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Guimarânia
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Gurinhatã
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Heliodora
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Ibiá
- Ibertioga
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Ibiaí
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Ibiracatu
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Ibiraci
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Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
-
Icaraí de Minas
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Iguatama
-
Ijaci
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Ilicínea
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Inconfidentes
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Indianópolis
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Ingaí
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Ipiaçu
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Ipuiúna
-
Iraí de Minas
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Itacarambi
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Itajubá
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Itamogi
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Itamonte
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Itanhandu
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Itapagipe
- Itapecerica
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Itapeva
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Itaú de Minas
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Itinga
-
Ituiutaba
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Itumirim
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Iturama
- Itutinga
-
Jacuí
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Jacutinga
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Jaíba
-
Janaúba
-
Januária
-
Japaraíba
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Japonvar
-
Jequitaí
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Jesuânia
-
João Pinheiro
-
Juruaia
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Juvenília
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Lagamar
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Lagoa da Prata
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Lagoa dos Patos
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Lagoa Formosa
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Lagoa Grande
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Lambari
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Lassance
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Lavras
- Leandro Ferreira
- Liberdade
- Lima Duarte
-
Limeira do Oeste
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Lontra
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Luislândia
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Luminárias
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Luz
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Machado
- Madre de Deus
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Manga
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Maria da Fé
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Marmelópolis
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Martinho Campos
-
Matias Cardoso
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Matutina
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Medeiros
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Minduri
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Mirabela
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Miravânia
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Moema
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Monsenhor Paulo
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Montalvânia
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Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
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Montes Claros
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Monte Sião
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
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Munhoz
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Muzambinho
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Natalândia
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Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Olaria
- Olímpio Noronha,
- Oliveira
- Ouro Fino
- Paineiras
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Pains
-
Pai Pedro
- Papagaios
- Paracatu
-
Paraguaçu
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Paraisópolis
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Passa Quatro
- Passatempo
- Passa Vinte
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Passos
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Patis
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Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
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Pedralva
-
Pedras de Maria da Cruz
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Pedrinópolis
- Perdigão
-
Perdizes
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Perdões
- Piedade do Rio Grande
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Pimenta
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Pintópolis
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Pirajuba
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Piranguçu
-
Piranguinho
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Pirapora
- Pitangui
-
Piumhi
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Planura
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Poço Fundo
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Poços de Caldas
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Pompéu
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Ponto Chique
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
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Prata
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Pratápolis
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Pratinha
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Presidente Olegário
-
Quartel Geral
-
Riachinho
-
Resende Costa
- Ribeirão Vermelho
- Rio Parabaíba
- Rio Preto
- Ritápolis
- Romaria
- Sacramento
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Cruz de Minas
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Santa Fé de Minas
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Santa Juliana
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Santana da Vargem
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Santana do Jacaré
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Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
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Santa Rita do Sapucaí
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Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Monte
- São Bento Abade
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Sapucaí
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São Gotardo
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São João Batista do Glória
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São João da Lagoa
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São João da Mata
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São João da Ponte
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São João das Missões
- São João del Rei
- São João do Pacuí
- São José da Barra
- São José do Alegre
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São Lourenço
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São Pedro da União
-
São Romão
-
São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
-
São Sebastião do Paraíso
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São Sebastião do Rio Verde
-
São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
-
São Tomás de Aquino
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Sapucaí-Mirim
-
Senador Amaral
-
Senador José Bento
-
Serra da Saudade
-
Serra do Salitre
-
Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tapira
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Tapira
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Tapiraí
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Tiros
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Tocos do Moji
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Toledo
-
Três Corações
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Três Marias
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Três Pontas
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Tupaciguara
-
Turvolândia
-
Ubaí
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Uberaba
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Uberlândia
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Unaí
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União de Minas
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Uruana de Minas
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Urucuia
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Varginha
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Varjão de Minas
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Várzea da Palma
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Varzelândia
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Vazante
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Verdelândia
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Veríssimo
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Virgem da Lapa
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Virgínia
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Wenceslau Braz