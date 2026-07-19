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PERIGO POTENCIAL

Minas tem mais de 300 cidades em alerta de baixa umidade; veja a lista

Segundo o Inmet, os índices devem variar entre 20% e 30%

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/07/2026 09:01

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Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade até sexta-feira (3/7)
Minas está sob alerta de baixa umidade crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de baixa umidade do ar para 379 cidades de Minas Gerais neste domingo (19/7). O comunicado é válido até as 18h.

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Classificado como "perigo potencial", o alerta amarelo indica previsão de umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%. O índice é muito abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o órgão, porcentagens entre 50% e 60% são as adequadas. Quando os valores caem abaixo dessa faixa, o tempo seco pode causar problemas respiratórios. Entretanto, no alerta do Inmet, indica-se baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Quais os cuidados?

  • Beba bastante líquido
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Veja a lista de municípios afetados 

  • Abadia dos Dourados

  • Abaeté

  • Água Comprida

  • Aguanil

  • Águas Vermelhas

  • Aiuruoca

  • Alagoa

  • Albertina

  • Alfenas

  • Alpinópolis

  • Alterosa

  • Andradas

  • Araguari

  • Andrelândia

  • Araporã

  • Arapuá

  • Arceburgo

  • Arcos

  • Augusto de Lima

  • Baependi

  • Bambuí

  • Bandeira do Sul

  •  Bias Fortes

  • Biquinhas

  • Boa Esperança

  • Bocaina de Minas

  • Bom Despacho

  • Bom Jesus da Penha

  • Bom Repouso

  • Bom Jardim de Minas

  • Bonfinópolis de Minas

  • Bonito de Minas

  • Borda da Mata

  • Botelhos

  • Brasilândia de Minas

  • Brasília de Minas

  • Brazópolis

  • Bueno Brandão

  • Buritis

  • Buritizeiro

  • Cabeceira Grande

  • Cabo Verde

  • Cachoeira de Minas

  • Cachoeira Dourada

  • Caldas

  • Camanducaia

  • Cambuí

  • Cambuquira

  • Campanha

  • Campestre

  • Campina Verde

  • Campo Azul

  • Campo Belo

  • Campo do Meio

  • Campo Florido

  • Campos Altos

  • Campos Gerais

  • Canápolis

  • Cana Verde

  • Candeias

  • Capetinga

  • Capinópolis

  • Capitão Enéas

  • Capitólio

  • Careaçu

  • Carmo da Cachoeira

  • Carmo de Minas

  • Carmo do Paranaíba

  • Carmo do Rio Claro

  • Carneirinho

  • Carrancas

  • Carvalhópolis

  • Carvalhos

  • Cascalho Rico

  • Cássia

  • Caxambu

  • Cedro do Abaeté

  • Centralina

  • Chapada Gaúcha

  • Claraval

  • Claro dos Poções

  • Cláudio

  • Comendador Gomes

  • Comercinho

  • Conceição da Aparecida

  • Conceição da Barra de Minas

  • Conceição das Alagoas

  • Conceição das Pedras

  • Conceição do Rio Verde

  • Conceição dos Ouros

  • Cônego Marinho

  • Congonhal

  • Conquista

  • Consolação

  • Coqueiral

  • Coração de Jesus

  • Cordislândia

  • Corinto

  • Coromandel

  • Coronel Xavier Chaves

  • Córrego Danta

  • Córrego do Bom Jesus

  • Córrego Fundo

  • Cristais

  • Cristina

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Cruzília

  • Delfim Moreira

  • Delfinópolis

  • Delta

  • Divisa Nova

  • Dom Bosco

  • Dom Viçoso

  • Dores do Indaiá

  • Doresópolis

  • Douradoquara

  • Elói Mendes

  • Engenheiro Navarro

  • Espinosa

  • Espírito Santo do Dourado

  • Estiva

  • Estrela do Indaiá

  • Estrela do Sul

  • Extrema

  • Fama

  • Felixlândia

  • Formiga

  • Formoso

  • Fortaleza de Minas

  • Francisco Dumont

  • Fronteira

  • Frutal

  • Gameleiras
  • Gonçalves

  • Grupiara

  • Guapé

  • Guaranésia

  • Guarda-Mor

  • Guaxupé

  • Guimarânia

  • Gurinhatã

  • Heliodora

  • Ibiá

  • Ibertioga

  • Ibiaí

  • Ibiracatu

  • Ibiraci

  • Ibitiúra de Minas

  • Ibituruna

  • Icaraí de Minas

  • Iguatama

  • Ijaci

  • Ilicínea

  • Inconfidentes

  • Indianópolis

  • Ingaí

  • Ipiaçu

  • Ipuiúna

  • Iraí de Minas

  • Itacarambi

  • Itajubá

  • Itamogi

  • Itamonte

  • Itanhandu

  • Itapagipe

  • Itapecerica

  • Itapeva

  • Itaú de Minas

  • Itinga

  • Ituiutaba

  • Itumirim

  • Iturama

  • Itutinga

  • Jacuí

  • Jacutinga

  • Jaíba

  • Janaúba

  • Januária

  • Japaraíba

  • Japonvar

  • Jequitaí

  • Jesuânia

  • João Pinheiro

  • Juruaia

  • Juvenília

  • Lagamar

  • Lagoa da Prata

  • Lagoa dos Patos

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Lambari

  • Lassance

  • Lavras

  • Leandro Ferreira
  • Liberdade
  • Lima Duarte

  • Limeira do Oeste

  • Lontra

  • Luislândia

  • Luminárias

  • Luz

  • Machado

  • Madre de Deus

  • Manga

  • Maria da Fé

  • Marmelópolis

  • Martinho Campos

  • Matias Cardoso

  • Matutina

  • Medeiros

  • Minduri

  • Mirabela

  • Miravânia

  • Moema

  • Monsenhor Paulo

  • Montalvânia

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas

  • Montes Claros

  • Monte Sião

  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça

  • Munhoz

  • Muzambinho

  • Natalândia

  • Natércia

  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Olaria
  • Olímpio Noronha,
  • Oliveira
  • Ouro Fino
  • Paineiras

  • Pains

  • Pai Pedro

  • Papagaios
  • Paracatu

  • Paraguaçu

  • Paraisópolis

  • Passa Quatro

  • Passatempo
  • Passa Vinte

  • Passos

  • Patis

  • Patos de Minas

  • Patrocínio
  • Pedra do Indaiá

  • Pedralva

  • Pedras de Maria da Cruz

  • Pedrinópolis

  • Perdigão

  • Perdizes

  • Perdões

  • Piedade do Rio Grande

  • Pimenta

  • Pintópolis

  • Pirajuba

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Pirapora

  • Pitangui

  • Piumhi

  • Planura

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Pompéu

  • Ponto Chique

  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto

  • Prata

  • Pratápolis

  • Pratinha

  • Presidente Olegário

  • Quartel Geral

  • Riachinho

  • Resende Costa

  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Parabaíba
  • Rio Preto
  • Ritápolis
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Cruz de Minas

  • Santa Fé de Minas

  • Santa Juliana

  • Santana da Vargem

  • Santana do Jacaré

  • Santa Rita de Caldas

  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santa Rosa da Serra

  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Monte
  • São Bento Abade
  • São Francisco
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São Gotardo

  • São João Batista do Glória

  • São João da Lagoa

  • São João da Mata

  • São João da Ponte

  • São João das Missões

  • São João del Rei
  • São João do Pacuí
  • São José da Barra
  • São José do Alegre

  • São Lourenço

  • São Pedro da União

  • São Romão

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Oeste

  • São Sebastião do Paraíso

  • São Sebastião do Rio Verde

  • São Thomé das Letras

  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas

  • São Tomás de Aquino

  • Sapucaí-Mirim

  • Senador Amaral

  • Senador José Bento

  • Serra da Saudade

  • Serra do Salitre

  • Serrania

  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tapira

  • Tapira

  • Tapiraí

  • Tiros

  • Tocos do Moji

  • Toledo

  • Três Corações

  • Três Marias

  • Três Pontas

  • Tupaciguara

  • Turvolândia

  • Ubaí

  • Uberaba

  • Uberlândia

  • Unaí

  • União de Minas

  • Uruana de Minas

  • Urucuia

  • Varginha

  • Varjão de Minas

  • Várzea da Palma

  • Varzelândia

  • Vazante

  • Verdelândia

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