Mulher cai em trilha no Pico do Itacolomi e mobiliza bombeiros
Segundo os bombeiros, a vítima estava em uma área de difícil acesso e com uma possível fratura no pé direito
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Uma mulher, de 52 anos, caiu e se feriu durante a descida de uma trilha no Parque Estadual do Itacolomi, localizado na divisa entre Ouro Preto e Mariana, na Região Central de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada nesse sábado (18/7) e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
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De acordo com a corporação, a mulher fazia trilha acompanhada por um grupo de pessoas e um guia turístico. Uma das pessoas, que acionou os bombeiros, relatou aos militares que a vítima se feriu ao descer uma área de relevo acidentado.
Ao chegarem ao local, os militares constataram que seria necessário o emprego de recurso aéreo, já que a vítima estava em área de difícil acesso e com uma possível fratura no pé direito.
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Uma equipe do pelotão de Ouro Preto realizou os primeiros atendimentos e a imobilização da mulher até a chegada do Arcanjo 13. A vítima embarcou na aeronave e foi levada até a base do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), na Pampulha, em Belo Horizonte. De lá, ela foi encaminhada para o serviço hospitalar.
Área íngreme
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Pico do Itacolomi possui 1.772 metros de altitude, e é um destino cobiçado por trilheiros na região. O local abriga o Parque Estadual do Itacolomi que atrai visitantes o ano todo.
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A corporação reforçou a necessidade de preparo físico e equipamentos adequados de segurança para frequentar o local.