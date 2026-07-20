Colisão entre carretas espalha carga de madeira na BR-381; veja vídeo

Uma colisão entre duas carretas espalhou uma carga de madeira na manhã desta segunda-feira (20/7) na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas.

A concessionária Nova 381 informou que equipes foram acionadas e atuam no local, mas, até o momento, não divulgou detalhes sobre as causas do acidente nem sobre possíveis vítimas.

A batida ocorreu no trecho duplicado da rodovia, próximo ao trevo de Itabira, no sentido João Monlevade. Segundo caminhoneiros que passavam pela região, o acidente aconteceu por volta das 4h20.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a carreta que atingiu a traseira da outra ficou com a cabine destruída. O veículo só parou alguns metros à frente do ponto da colisão, onde parte da carga de madeira ficou espalhada sobre a pista.

Por causa do acidente, uma das faixas da rodovia está interditada para o atendimento da ocorrência e a remoção da carga. Motoristas que passam pela região terão que redobrar a atenção e ter paciência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização