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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Colisão entre carretas espalha carga de madeira na BR-381; veja vídeo

Acidente ocorreu próximo ao trevo de Itabira, em Bom Jesus do Amparo, e mobilizou a concessionária Nova 381

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/07/2026 07:27

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Batida entre carretas deixa madeira espalhada e interdita faixa na BR-381
Batida entre carretas deixa madeira espalhada e interdita faixa na BR-381 crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão entre duas carretas espalhou uma carga de madeira na manhã desta segunda-feira (20/7) na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas.

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A concessionária Nova 381 informou que equipes foram acionadas e atuam no local, mas, até o momento, não divulgou detalhes sobre as causas do acidente nem sobre possíveis vítimas.

A batida ocorreu no trecho duplicado da rodovia, próximo ao trevo de Itabira, no sentido João Monlevade. Segundo caminhoneiros que passavam pela região, o acidente aconteceu por volta das 4h20.

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Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a carreta que atingiu a traseira da outra ficou com a cabine destruída. O veículo só parou alguns metros à frente do ponto da colisão, onde parte da carga de madeira ficou espalhada sobre a pista.

Por causa do acidente, uma das faixas da rodovia está interditada para o atendimento da ocorrência e a remoção da carga. Motoristas que passam pela região terão que redobrar a atenção e ter paciência. 

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Matéria em atualização

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