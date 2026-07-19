Carreta é destombada na BR 381 e trânsito está em pare e siga; veja vídeo

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A circulação de veículos na BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, está funcionando em sistema pare e siga nos dois sentidos da rodovia. Uma carreta carregada com leite tombou sobre uma ponte que passa sobre a linha férrea e o Rio do Peixe, provocando a interdição total da pista. O líquido vazou para a rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 7h44, no km 320 da BR-381, no sentido Governador Valadares.

De acordo com a atualização mais recente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgada às 11h40, o fluxo segue lento. Vídeos de motoristas na BR-381 mostram que a carreta foi destombada. Eles relatam espera de até cinco horas para atravessar no sistema pare e siga.

Ainda há longos congestionamentos nos dois sentidos. Em direção a Belo Horizonte, a fila já alcança os túneis da Prainha, no município de Antônio Dias. No sentido Ipatinga, o congestionamento ultrapassa a Gruta de São José, em Nova Era.

Mais cedo, imagens registradas pela equipe do Estado de Minas, presa no acidente, mostravam uma extensa fila de veículos completamente parados. Alguns motoristas chegaram a descer dos automóveis e permanecer às margens da rodovia enquanto aguardavam a liberação da pista.

Em nota divulgada pela concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, a ocorrência mobilizou equipes operacionais da empresa, da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. Um planejamento está sendo feito para a retirada da carreta.

A concessionária ainda não informou a previsão de retirada do veículo e da liberação da rodovia.

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*Matéria em atualização