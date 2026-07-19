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Vídeo: veja momento da perseguição de caminhoneiro que bateu em viaturas

Motorista, de 41 anos, foi perseguido e baleado após provocar uma série de batidas e atropelamento no Anel Rodoviário

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Estado de Minas
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Repórter
19/07/2026 12:10

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Acidente e perseguição no Anel Rodoviário
Acidente e perseguição no Anel Rodoviário crédito: Reprodução/Redes Sociais

Policiais foram mobilizados para a perseguição do caminhoneiro, de 41 anos, que provocou uma série de batidas na madrugada deste sábado (18/7), no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte. O caso terminou com o motorista baleado, viaturas da Polícia Militar e Minas Gerais (PMMG) danificadas e outros acidentes.

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Em vídeo divulgado pela corporação é possível ver o momento da perseguição do ponto de vista dos militares envolvidos na ação. As imagens mostram quando o caminhão atinge alguns veículos e um dos PMs dispara contra a carreta para contê-lo.

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A ocorrência começou no Anel Rodoviário na altura do Bairro São José, na Região da Pampulha, na capital mineira, e terminou nas proximidades do shopping Só Marcas Outlet, já em Contagem, na Região Metropolitana de BH, por volta das 5h. 

 

A PMMG revelou que, nesse percurso, o motorista do caminhão, que estava sem a carroceria, bateu em vários veículos e atropelou um motociclista. 

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Ao ser abordado pelos policiais, o caminhoneiro bateu em duas viaturas e desceu do caminhão, ao ser interceptado já na Avenida Eugênio Pacelli, em Contagem, com uma faca na mão. Militares alvejaram o motorista, que foi socorrido e levado para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. 

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