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DESABAMENTO

Imóvel desaba e deixa feridos em Governador Valadares

Construção possuía três pavimentos; bombeiros buscam possíveis vítimas sob os escombros

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/07/2026 12:01

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Edificação possuía três andares
Edificação possuía três andares crédito: CBMMG

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua no desabamento parcial de uma edificação antiga de três andares, no Bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (19/7).

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De acordo com a corporação, a construção fica na Rua João Denizar. Até o momento, duas vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas ao hospital da cidade. Entre os feridos está uma cadeirante.

Os bombeiros ainda informaram que equipes especializadas, incluindo o efetivo de cinotecnia, estão empenhadas no resgate. Os militares buscam por possíveis vítimas soterradas nos escombros.

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A ocorrência está em andamento. Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil da cidade estão no local.

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