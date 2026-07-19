Imóvel desaba e deixa feridos em Governador Valadares
Construção possuía três pavimentos; bombeiros buscam possíveis vítimas sob os escombros
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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua no desabamento parcial de uma edificação antiga de três andares, no Bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A ocorrência foi registrada na manhã deste domingo (19/7).
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De acordo com a corporação, a construção fica na Rua João Denizar. Até o momento, duas vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas ao hospital da cidade. Entre os feridos está uma cadeirante.
Os bombeiros ainda informaram que equipes especializadas, incluindo o efetivo de cinotecnia, estão empenhadas no resgate. Os militares buscam por possíveis vítimas soterradas nos escombros.
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A ocorrência está em andamento. Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil da cidade estão no local.