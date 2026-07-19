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INVESTIGAÇÃO

Jovem é executado na Grande BH; dívida com agiota pode ter sido motivação

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), até o momento ninguém foi preso

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
19/07/2026 11:26

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O suspeito de cometer o crime se entregou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)
A PCMG apura a motivação e autoria do crime crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros na noite desse sábado (18/7), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para registrar a ocorrência, no Bairro Jardim das Rosas.

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Segundo o registro, a vítima estava na garagem de uma casa bebendo com um amigo e o pai quando foi surpreendida pelos disparos. O colega relatou aos policiais que os dois esperavam por um motorista de aplicativo, mas que instantes antes do crime havia entrado no imóvel para ajustar a roupa que estava descosturando. 

O pai, que bebia junto deles, disse à PMMG que em determinado momento foi até o segundo andar da residência para trocar de roupa e, em seguida, ouviu os disparos. Quando o amigo retornou, encontrou a vítima caída no chão já sem vida.

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Moradores afirmaram que um Fiat Toro foi visto deixando o local após os tiros. A polícia recolheu do lugar cápsulas de calibre 9mm. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou que o jovem tinha dívidas com agiota, o que pode ter motivado o crime.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia oficial compareceu ao local para realizar os primeiros levantamentos, identificar e coletar vestígios que irão subsidiar as investigações. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (Imlar), onde será submetido a exames.

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Até o momento, não houve conduzidos à delegacia. A PCMG esclarece que apura as circunstâncias, motivação e autoria do crime.

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