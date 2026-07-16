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Waze ou Google Maps? Qual o melhor app para as mudanças no trânsito de BH a partir de 21 de julho?

Com sete ruas mudando de sentido a partir do dia 21 de julho, qual aplicativo te ajuda mais? Comparamos as principais funções para você escolher seu guia ideal nas ruas da capital.

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
16/07/2026 13:40

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Waze ou Google Maps? Qual o melhor app para as mudanças no trânsito de BH a partir de 21 de julho?
Waze e Google Maps: qual aplicativo de trânsito se adapta melhor às mudanças de circulação em Belo Horizonte crédito: Reprodução

A partir da próxima terça-feira (21/07), sete ruas de Belo Horizonte terão o sentido de circulação alterado, passando de mão dupla para mão única. As mudanças, publicadas pela BHTrans no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (16/07), serão implementadas de forma gradual até 6 de agosto e levantam uma questão crucial para os motoristas: qual aplicativo é mais confiável para se adaptar, Waze ou Google Maps?

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As alterações ocorrerão em bairros distintos da capital e, segundo a portaria BHTrans nº 046/2026, visam aumentar a segurança viária e melhorar a fluidez do tráfego. Entender a principal diferença entre os dois aplicativos é o primeiro passo para fazer a escolha certa, já que cada plataforma coleta e processa dados de formas diferentes, o que impacta diretamente nas rotas sugeridas durante um congestionamento ou uma mudança repentina como as que ocorrerão.

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Qual a principal diferença entre Waze e Google Maps?

A principal diferença está na origem das informações. O Waze é uma plataforma colaborativa, alimentada em tempo real pela comunidade de motoristas. Já o Google Maps usa um algoritmo que combina dados de localização de usuários, informações oficiais e padrões históricos de tráfego para calcular as rotas.

Por que o Waze se destaca em tempo real?

A força do Waze está na sua capacidade de reagir a eventos instantâneos. Como os próprios usuários reportam ativamente o que acontece nas ruas, o aplicativo é extremamente ágil para identificar e sugerir desvios para problemas que acabaram de ocorrer. Para as novas mudanças em BH, essa característica é valiosa.

Suas principais vantagens são:

  • Alertas colaborativos: avisos sobre acidentes, veículos parados na pista, buracos e fiscalização policial são criados pela própria comunidade de motoristas.

  • Agilidade em imprevistos: por ser alimentado em tempo real, ele pode ser o primeiro a saber que uma rua recém-alterada está causando um novo ponto de lentidão.

  • Velocidade de atualização: informações sobre interdições e mudanças de sentido podem ser inseridas rapidamente pelos usuários, antes mesmo de atualizações oficiais.

Quando o Google Maps leva a vantagem?

O Google Maps oferece uma experiência de navegação mais completa e integrada. Seu algoritmo analisa um volume massivo de dados para prever o trânsito com alta precisão e oferecer informações que vão além da rota de carro, sendo ideal para quem planeja o trajeto com mais detalhes.

Os pontos fortes do aplicativo incluem:

  • Planejamento de rotas: permite calcular o tempo de viagem para diferentes horários e dias, com base em dados históricos consistentes.

  • Integração com outros modais: oferece rotas de transporte público, a pé ou de bicicleta, algo essencial em uma cidade como Belo Horizonte.

  • Informações do destino: exibe dados sobre estabelecimentos, como horários de funcionamento, avaliações e contatos, diretamente no mapa.

  • Visualização detalhada: recursos como o Street View ajudam o motorista a se familiarizar com um novo trajeto antes mesmo de sair de casa.

Qual aplicativo usar com as mudanças em BH?

Para o período imediato de adaptação, entre 21 de julho e o início de agosto, o Waze tende a ser mais eficiente. Sua natureza colaborativa permite que os motoristas se ajudem, reportando os primeiros gargalos e confusões geradas pelas alterações. Ele é a melhor ferramenta para reagir ao caos em tempo real.

Por outro lado, o Google Maps continua sendo a opção mais robusta para o planejamento geral e para quem precisa de mais contexto sobre o trajeto e o destino. A melhor estratégia pode ser usar os dois de forma complementar: o Google Maps para planejar a rota principal e o Waze para monitorar e se adaptar às condições de trânsito durante o percurso.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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