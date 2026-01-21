Como apps de trânsito como Waze e Maps sabem de tudo em tempo real

Você já se perguntou como o Waze ou o Google Maps souberam do acidente no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, antes mesmo de a notícia aparecer nos jornais? A resposta está no seu próprio celular e em uma combinação poderosa de tecnologia colaborativa e inteligência artificial que transforma cada motorista em um sensor de trânsito.

A mágica por trás desses aplicativos de trânsito começa com os dados que eles coletam de forma anônima de todos os usuários. Quando você dirige com o Waze ou o Google Maps aberto, seu smartphone envia constantemente informações sobre sua localização e velocidade para os servidores da empresa. Assim, cada motorista contribui para formar um mapa vivo do trânsito.

Quando vários motoristas começam a reduzir a velocidade ou parar em um trecho específico de uma via, o sistema identifica automaticamente um ponto de lentidão ou um congestionamento. A rapidez com que essa informação é processada permite que o aplicativo alerte outros motoristas em tempo real, recalculando rotas para evitar o problema.

A comunidade informa primeiro

Além da coleta passiva de dados de velocidade, a colaboração ativa dos usuários é fundamental, especialmente no Waze. Motoristas podem reportar manualmente diversos tipos de ocorrências na via, como:

acidentes;

veículos parados no acostamento;

buracos na pista;

radares de velocidade;

presença de polícia.

Esses alertas são imediatamente compartilhados com outros motoristas que passam pela mesma região. Quanto mais usuários confirmam um alerta, maior a sua credibilidade dentro do sistema, que o destaca no mapa para que todos vejam.

Inteligência artificial para prever o futuro

A inteligência artificial entra em cena para analisar esse volume gigantesco de informações. Os algoritmos não apenas identificam o trânsito atual, mas também o comparam com dados históricos daquela mesma via, dia da semana e horário. Isso ajuda a diferenciar um congestionamento atípico, causado por um acidente, do fluxo intenso que já é esperado para aquele local.

Essa análise preditiva é o que permite aos aplicativos estimar com precisão o tempo de chegada ao seu destino. A tecnologia calcula a melhor rota considerando não só a distância, mas principalmente as condições de tráfego naquele exato momento. É por isso que, muitas vezes, um caminho mais longo pode ser o mais rápido.

Os aplicativos também integram informações de fontes oficiais, como departamentos de trânsito e concessionárias de rodovias, sobre obras e eventos programados. A combinação de dados oficiais, informações passivas de velocidade e alertas ativos da comunidade cria um sistema robusto que explica por que eles parecem saber de tudo, quase instantaneamente.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.