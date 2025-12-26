Vai viajar? Apps mostram trânsito em tempo real e calculam pedágios

Com a chegada das férias e feriados no final do ano, as estradas tendem a ficar mais movimentas e perigosas, e planejar uma viagem de carro vai muito além de arrumar as malas e encher o tanque. Com o trânsito intenso nas estradas, saber as condições do trajeto em tempo real e o custo total com pedágios pode evitar dores de cabeça, economizar tempo e garantir uma rota mais segura para toda a família.





A tecnologia é uma grande aliada dos motoristas. Ferramentas digitais gratuitas oferecem informações atualizadas sobre congestionamentos, acidentes, obras na pista e até a presença de radares. Com apenas alguns toques no celular, é possível traçar o melhor caminho e ter uma previsão clara dos gastos, evitando surpresas no orçamento.

Conheça as principais ferramentas para planejar sua rota e dirigir com mais tranquilidade.

Waze: alertas da comunidade

O Waze é um dos aplicativos de navegação mais populares do mundo, e seu grande diferencial é a comunidade ativa de usuários. São os próprios motoristas que alimentam o sistema em tempo real com informações sobre acidentes, carros parados no acostamento, buracos na via e fiscalização policial.

Além de recalcular a rota automaticamente para desviar de congestionamentos, o app também mostra o valor estimado dos pedágios ao longo do percurso. A interface é intuitiva e permite que você se concentre no que realmente importa: a estrada à sua frente.

Google Maps: integração e versatilidade

O Google Maps é uma ferramenta completa que vai além da simples navegação. Ele integra informações de trânsito em tempo real com dados históricos para prever o tempo de viagem com alta precisão. Sua função de planejamento de rotas permite visualizar diferentes caminhos, comparando a distância e a duração de cada um.

Recentemente, a plataforma aprimorou a exibição de custos com pedágio, mostrando os valores antes mesmo de você iniciar o trajeto. Outra vantagem é a possibilidade de baixar mapas para usar offline, uma função essencial para trechos de estrada sem sinal de internet.

Outras ferramentas e dicas úteis

Além dos gigantes da navegação, aplicativos de serviços de pagamento automático de pedágio, como Sem Parar e ConectCar, também oferecem calculadoras de rota que incluem os custos com pedágios e combustível. Eles podem ser uma alternativa para quem já é cliente desses serviços.

Para obter os valores mais precisos, uma boa prática é consultar os sites oficiais das concessionárias que administram as rodovias do seu trajeto, como Motiva (antiga CCR) e Arteris. Lembre-se que os valores mostrados nos aplicativos são estimativas e podem sofrer alterações.

Dicas para uma viagem segura



A PRF orienta que os motoristas façam a revisão do veículo antes de pegar a estrada, verificando itens de segurança, funcionamento dos equipamentos obrigatórios e a documentação. É importante que todos os ocupantes do veículo, inclusive crianças, estejam portando documentos de identificação. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos, assim como o transporte de crianças deve ser feito nos dispositivos corretos, como cadeirinhas e assentos de elevação.

Respeitar os limites de velocidade, as sinalizações e manter distância segura do veículo da frente são atitudes fundamentais para prevenir acidentes.



As ultrapassagens devem ser feitas apenas pela esquerda, em locais permitidos e quando houver total segurança. Durante a viagem, o motorista deve redobrar a atenção em trechos urbanos cortados por rodovias e ficar atento à movimentação de pedestres nas margens das pistas.

Também é recomendado levar água, alimentos e, em caso de chuva, reduzir a velocidade, acionar os limpadores de para-brisa e aumentar a distância do veículo à frente. Motociclistas devem usar capacete, manter faróis acesos e evitar trafegar próximo a veículos grandes, como caminhões, para não serem afetados pelo deslocamento de ar

