BH no celular: 4 aplicativos que ajudam a não perder o seu ônibus

As constantes mudanças no sistema de transporte público em Belo Horizonte podem gerar dúvidas para muitos passageiros. Para evitar longas esperas ou perder a viagem, a tecnologia se tornou uma aliada fundamental. Aplicativos gratuitos permitem acompanhar o transporte público em tempo real, mostrando a localização exata do veículo e o tempo estimado de chegada.

Essas ferramentas ajudam o usuário a se programar melhor, decidindo o momento certo de sair de casa ou do trabalho para ir ao ponto. Com informações atualizadas na palma da mão, fica mais fácil driblar imprevistos e otimizar o tempo no dia a dia. A maioria dos apps também oferece recursos extras, como planejamento de rotas e alertas.

Leia Mais

Conheça quatro opções que facilitam a vida de quem depende do transporte público na capital mineira:

Os melhores apps de ônibus em BH

BHBus+

É o aplicativo oficial do transporte público de BH, desenvolvido pelo Consórcio Transfácil em parceria com a BHTrans. Por sua natureza oficial, costuma ter informações precisas sobre a localização dos veículos, itinerários e possíveis alterações nas linhas. Ele também informa o valor da tarifa, os pontos de venda e permite a recarga online do cartão BHBus.

Moovit

Considerado um dos aplicativos mais completos de mobilidade urbana, o Moovit integra diferentes modais de transporte, incluindo ônibus e metrô. A plataforma fornece instruções passo a passo para o trajeto, envia alertas sobre o ponto de desembarque e permite que os usuários relatem problemas em tempo real, como lotação ou atrasos.

Cittamobi

Com uma interface simples e intuitiva, o Cittamobi é focado em mostrar a previsão de chegada dos ônibus em tempo real. O aplicativo permite favoritar linhas e pontos mais utilizados para acesso rápido. Além disso, alguns veículos equipados com acessibilidade são identificados no mapa, um recurso importante para pessoas com deficiência.

Google Maps

Muitos já têm o aplicativo instalado no celular, mas nem sempre exploram a sua função de transporte público. O Google Maps é uma ferramenta poderosa para planejar rotas, comparar trajetos e ver a localização dos ônibus. Basta inserir o destino para que o app mostre as opções de linhas disponíveis, o tempo de viagem e a previsão de chegada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.