Como o Waze e o Google Maps sabem dos desvios de trânsito em BH?

Com as grandes obras que alteram o trânsito em Belo Horizonte, desviar de congestionamentos se tornou uma tarefa diária para os motoristas. Aplicativos como Waze e Google Maps viraram ferramentas essenciais, mas como eles sabem, em tempo real, qual rua está fechada ou onde o tráfego parou? A resposta está na combinação inteligente de dados gerados pelos próprios usuários, informações oficiais e algoritmos avançados.

A principal fonte de informação para esses aplicativos é o seu próprio celular. Ao dirigir com o Waze ou o Google Maps aberto, você envia dados anônimos de localização e velocidade para os servidores da empresa. Quando dezenas de motoristas reduzem a velocidade drasticamente no mesmo ponto de uma avenida, por exemplo, o sistema identifica aquilo como um ponto de lentidão ou um engarrafamento.

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O mesmo princípio se aplica aos desvios. Se uma via é bloqueada e os motoristas começam a usar uma rota alternativa em massa, o algoritmo aprende rapidamente que aquele se tornou o caminho mais eficiente. É o poder da informação coletiva, ou "crowdsourcing", funcionando na prática para mapear o fluxo do trânsito a cada segundo.

A ajuda de fontes oficiais

A tecnologia não depende apenas dos usuários. Os aplicativos também podem receber informações de órgãos públicos de trânsito sobre interdições programadas, desvios por conta de obras ou eventos e acidentes graves. Isso permite que o mapa seja atualizado antes mesmo que os motoristas cheguem ao local.

Essa integração de dados garante que informações sobre mudanças planejadas no tráfego, como as que ocorrem por conta das grandes obras na cidade, sejam inseridas no sistema com antecedência, oferecendo rotas alternativas mais precisas e confiáveis para os motoristas planejarem seus trajetos.

Alertas da comunidade de motoristas

Outro pilar fundamental, especialmente no Waze, são os alertas manuais enviados pela comunidade. Usuários podem reportar acidentes, veículos parados na pista, buracos, fiscalização e outros perigos. Esses avisos aparecem quase instantaneamente para outros motoristas que se aproximam daquela região, criando uma camada extra de informação colaborativa.

No fim, a "mágica" acontece quando os algoritmos processam todo esse volume de dados. Eles cruzam as informações de velocidade dos usuários, os comunicados oficiais e os alertas da comunidade para calcular a rota mais rápida, o que exige uma conexão ativa com a internet. É por isso que, muitas vezes, o aplicativo sugere um caminho que parece mais longo, mas que, na prática, fará você economizar um tempo precioso ao fugir do trânsito parado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.