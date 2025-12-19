5 funções escondidas no Google Maps que vão facilitar sua vida

O Google Maps é uma ferramenta essencial para a maioria das pessoas, mas seu uso geralmente se limita a traçar rotas de um ponto a outro. O que poucos sabem é que o aplicativo esconde funcionalidades capazes de transformar o planejamento de viagens, otimizar tarefas do dia a dia e até evitar dores de cabeça, como esquecer onde o carro foi estacionado.

Muitos desses recursos já existem há algum tempo, mas atualizações recentes os tornaram mais intuitivos e acessíveis. Conhecer essas ferramentas, que podem ter variações entre Android e iOS, pode economizar tempo e tornar a experiência de navegação muito mais completa. A seguir, listamos cinco funções que você provavelmente não conhecia.

Lembre-se de onde você estacionou

Perder o carro em um estacionamento grande é um problema comum. Para resolver isso, o método manual, disponível tanto para Android quanto para iOS, é simples: basta tocar no ponto azul que indica sua localização atual no mapa e selecionar "Definir como local de estacionamento". O aplicativo salvará o ponto exato e você poderá adicionar notas, como o andar e o número da vaga, ou até fotos do local. A grande novidade, lançada em dezembro de 2025, é o salvamento automático, um recurso exclusivo para usuários de iOS (iPhone/iPad). Com essa função, o Maps registra a localização do estacionamento automaticamente assim que o celular, conectado ao carro via Bluetooth ou CarPlay, é desconectado.

Crie rotas com múltiplas paradas

Se você precisa resolver várias coisas na rua, não é necessário criar uma rota para cada destino. Ao inserir o endereço final, toque nos três pontos no canto superior direito e selecione "Adicionar parada". É possível incluir vários destinos e reorganizar a ordem para criar o trajeto mais eficiente, seja de carro, a pé ou de transporte público. O recurso é ideal para planejar um dia de entregas ou um roteiro turístico.

Faça o download de mapas para usar offline

Viajar para áreas com sinal de internet fraco ou para o exterior, onde os dados móveis são caros, pode ser um desafio. O Google Maps permite baixar mapas de cidades ou regiões inteiras para usar sem conexão. Para isso, procure pelo local desejado, toque no nome na parte inferior da tela e selecione a opção "Download". Você poderá navegar e buscar por locais dentro da área baixada normalmente.

Crie e compartilhe listas de lugares

Recebeu a dica de um restaurante ou quer montar um roteiro de viagem? O aplicativo permite criar listas personalizadas para organizar seus lugares de interesse. Ao encontrar um local, toque em "Salvar" e escolha uma lista existente, como "Favoritos" ou "Quero ir", ou crie uma nova. Essas listas podem ser compartilhadas com amigos, facilitando o planejamento de atividades em grupo.

Viaje no tempo com o Street View

Essa função está disponível na versão para computador e é uma curiosidade fascinante. Ao usar o Street View, um ícone de relógio pode aparecer no canto superior esquerdo da tela. Clicando nele, você tem acesso a imagens de arquivo do mesmo local em anos anteriores. É uma forma de ver como ruas, bairros e cidades inteiras se transformaram ao longo do tempo.

