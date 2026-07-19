BR-381 é liberada depois de mais de 8h, mas congestionamento continua

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Depois de mais de oito horas de interdição, as duas faixas da BR-381, em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, foram liberadas na tarde deste domingo (19/7). A pista havia sido bloqueada após o tombamento de uma carreta carregada com leite em uma ponte que passa sobre a linha férrea e o Rio do Peixe, no km 320 da rodovia.

Apesar da liberação e da retirada da carreta, o trânsito ainda apresenta longos congestionamentos nos dois sentidos. Segundo a concessionária Nova 381, responsável pelo trecho, o fluxo foi restabelecido, mas há cerca de 17 quilômetros de retenção no sentido Belo Horizonte e outros 9 em direção a Ipatinga, segundo relatos de motoristas.

Antes da liberação total da via, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trânsito seguia em sistema pare e siga nos dois sentidos, enquanto a carreta permanecia na pista. Motoristas relataram espera de até cinco horas para conseguir atravessar o trecho. Vídeos gravados no local mostravam que o veículo já havia sido destombado, mas sua a remoção ainda estava em andamento.

O acidente ocorreu por volta das 7h44, no sentido Governador Valadares. Com o impacto, parte da carga de leite vazou sobre a pista, o que exigiu a atuação das equipes de emergência e contribuiu para a longa interdição da rodovia.

Mais cedo, a equipe do Estado de Minas, que também ficou retida no congestionamento, registrou uma extensa fila de veículos completamente parados. Em vários momentos, motoristas desceram dos carros e aguardaram às margens da rodovia a liberação do tráfego.

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A ocorrência mobilizou equipes operacionais da concessionária Nova 381, além da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros. Mesmo com a pista totalmente liberada, a expectativa é de que o trânsito leve algumas horas para ser normalizado em razão do grande volume de veículos acumulados durante o período de bloqueio.