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Desabamento em Governador Valadares: sobe para três o número de resgatados

Dois adultos e um adolescente foram socorridos com vida após o desabamento parcial de um prédio de três andares; cães farejadores atuam na operação

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
19/07/2026 14:10 - atualizado em 19/07/2026 14:13

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Edificação possuía três andares
Edificação possuía três andares crédito: CBMMG

Sobe para três o número de pessoas resgatadas com vida após o desabamento parcial de um prédio antigo de três andares, neste domingo (19/7), no Bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) na mais recente atualização da ocorrência.

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Segundo a corporação, as vítimas são dois adultos e um adolescente, todas socorridos com vida e encaminhadas para o pronto-socorro. As equipes permanecem mobilizadas no local e contam com o apoio de cães farejadores para descartar a possibilidade de outras pessoas sob os escombros.

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O imóvel fica na rua João Denizar. Ao todo, nove militares e cinco viaturas atuam na operação, que envolve equipes especializadas em busca e salvamento.

A ocorrência também conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e da Defesa Civil Municipal.

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*Matéria em atualização.

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